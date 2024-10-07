Skaft og stativ, Kit Uni System Infinity, 40 cm

Sett: teleskopisk håndtak med dobbelt vridbart grep og polyamid Flex System-ramme med ledd.

Flatmoppsystem med flex-system, for bruk med rullepresse, universalpresse eller sidepresse. Ideell for profesjonell rengjøring med høyeste ergonomi.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilvedlegg Uni System
Arbeidsbredde (cm) 40
Håndtakstype Teleskopisk
Materiale Aluminium / PP / gummi
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
Mål (l x b) (mm) 400 x 110
Mål, pakket (mm) 400 x 110 x 100

Utstyr

  • Ergo-tilkobling
Skaft og stativ, Kit Uni System Infinity, 40 cm

Videoer

Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
Tilbehør