Skaft og stativ, Kit Uni System Infinity, 40 cm
Sett: teleskopisk håndtak med dobbelt vridbart grep og polyamid Flex System-ramme med ledd.
Flatmoppsystem med flex-system, for bruk med rullepresse, universalpresse eller sidepresse. Ideell for profesjonell rengjøring med høyeste ergonomi.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilvedlegg
|Uni System
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Håndtakstype
|Teleskopisk
|Materiale
|Aluminium / PP / gummi
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 110
|Mål, pakket (mm)
|400 x 110 x 100
Utstyr
- Ergo-tilkobling
Videoer
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring