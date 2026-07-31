Perfekt til rengjøring av gulv og områder som ikke kan nås med rengjøringsmaskiner: Padholder med bevegelig ledd for maksimal fleksibilitet og smidighet ved intensive rengjøringsoppgaver. Den holdbare holderen er laget av plast av høy kvalitet, og er svært mostandsdyktig mot vanlige rengjøringskjemikalier og er også skånsom mot overflater. Den kan brukes med alle standard skurepader og kan kombineres med forskjellige håndtak.