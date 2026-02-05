Tepperenseren BRC 40/22 C jobber opptil 30 % raskere enn tradisjonelle maskiner og garanterer en grundig dyprengjøring. Dette oppnås gjennom enkel manøvrering og et prinsipp om å alltid jobbe i foroverretning, noe som eliminerer unødvendig tomkjøring. Samtidig samler en integrert feiebeholder effektivt opp løst smuss som hår og teppefibre. Maskinen er ideell for dyprengjøring av små og mellomstore flater på opptil 1000 m², og kan brukes fleksibelt til både dybde- og vedlikeholdsrengjøring. Ved bruk av iCapsol-rengjøringsmiddelet RM 768 til vedlikeholdsrengjøring, reduseres tørketiden til rundt en halvtime – perfekt for høytrafikkerte områder. I tillegg kan rensehodet, utstyrt med en teppebørste, roteres via rattet, noe som forenkler og fremskynder rengjøringen av vanskelig tilgjengelige flater betydelig.