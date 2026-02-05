Tepperenser BRC 40/22 C
Den kompakte tepperenseren BRC 40/22 er ideell for økonomisk og hurtig rengjøring av teppebelagte flater på mellom 250 og 1000 m².
Tepperenseren BRC 40/22 C jobber opptil 30 % raskere enn tradisjonelle maskiner og garanterer en grundig dyprengjøring. Dette oppnås gjennom enkel manøvrering og et prinsipp om å alltid jobbe i foroverretning, noe som eliminerer unødvendig tomkjøring. Samtidig samler en integrert feiebeholder effektivt opp løst smuss som hår og teppefibre. Maskinen er ideell for dyprengjøring av små og mellomstore flater på opptil 1000 m², og kan brukes fleksibelt til både dybde- og vedlikeholdsrengjøring. Ved bruk av iCapsol-rengjøringsmiddelet RM 768 til vedlikeholdsrengjøring, reduseres tørketiden til rundt en halvtime – perfekt for høytrafikkerte områder. I tillegg kan rensehodet, utstyrt med en teppebørste, roteres via rattet, noe som forenkler og fremskynder rengjøringen av vanskelig tilgjengelige flater betydelig.
Egenskaper og fordeler
Rengjøringshode som kan rotere med 200 grader.En teppevalsebørste sørger for grundig rengjøring. Svært lett å manøvrere selv på områder med mange gjenstander.
For dyp og mellomliggende tepperengjøringFor både grunnrengjøring og dyptgående rengjøring av tepper. Dyptgående rengjøring av tepper med valsebørster støtter rengjøring av teppefibre.
Håndholdt munnstykke som tilvalgFor rengjøring av hjørner eller for rengjøring av stoler og puter.
Integrert feiebeholder
- Samler pålitelig løse teppefibre, hår og andre partikler på overflaten.
- Reduserer nalblokkering og dermed kostnader for vedlikehold.
Bare fremover arbeidsretning
- Hindre unødvendige tomkjøringer.
- Opptil 30 % høyere arealkapasitet enn tradisjonelle møbel- og tepperensere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Teoretisk kapasitet (Dyprengjøring / midlertidig rengjøringsprosess "iCapsol") (m²/t)
|500 / 900
|Luftmengde (l/s)
|47
|Støvsuger (mBar/hPa)
|290 / 29
|Trykk, midlertidig rengjøring (bar)
|3,5
|Trykk, dyprengjøring (bar)
|7
|Sprøytemengde, midlertidig rengjøring (l/min)
|0,38
|Sprøytemengde, dyprengjøring (l/min)
|2,5
|Arbeidsbredde for oppsuging (cm)
|48
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|22 / 19
|Effekt, vifte (W)
|1200
|Effekt, børste (W)
|400
|Vekt uten tilbehør (kg)
|44,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|50,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Antall valsebørster: 1 Stk
- Valsebørste: 1 Stk
Utstyr
- Direction of operation: Forover
- iCapsol-modus
