Adapter T for høytrykkspistol

Adapter for tilkobling av teleskoplansen på Home & Garden høytrykkslanger med klipsfeste (ikke Quick Connect hurtigkobling).

Egenskaper og fordeler
Adapter for teleskoplanse og høytrykksslange uten hurtigkobling.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 131 x 28 x 35
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.