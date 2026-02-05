Adapter T for høytrykkspistol
Adapter for tilkobling av teleskoplansen på Home & Garden høytrykkslanger med klipsfeste (ikke Quick Connect hurtigkobling).
Egenskaper og fordeler
Adapter for teleskoplanse og høytrykksslange uten hurtigkobling.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|131 x 28 x 35
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
