Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling

20 m høytrykksslange Longlife 400 (DN 8) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Tolags forsterket høyfast ståltråd.

20 m høytrykksslange Longlife 400 (DN 8) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling og manuell kobling. M 22 x 1,5, med knekkbeskyttelse. Tolags høyfast ståltråd forsterket. Ytterligere data: DN 8/155°C/400 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 20
Tilslutningsgjenger 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,5