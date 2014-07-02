Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
20 m høytrykksslange Longlife 400 (DN 8) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Tolags forsterket høyfast ståltråd.
20 m høytrykksslange Longlife 400 (DN 8) med patentert (roterende) AVS-håndtakskobling og manuell kobling. M 22 x 1,5, med knekkbeskyttelse. Tolags høyfast ståltråd forsterket. Ytterligere data: DN 8/155°C/400 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|400
|Lengde (m)
|20
|Tilslutningsgjenger
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,5