Varmtvannsgenerator HG 64
HG 64 varmtvannsgenerator med 64 kW varmeeffekt omgjør kaldtvannsvaskere til varmtvannsvaskere på en økonomisk måte ved å gi høyere rengjøringseffekt, redusere mikroorganismer og kjemibruk.
Under arbeid med høytrykksvaskere oppnår du inntil 35 % raskere og bedre rengjøringsresultater med varmt vann enn med kaldt vann. Vår varmtvannsgenerator HG 64 er en økonomisk løsning for å oppgradere en kaldtvannsvasker uavhengig av alder, effekt og produsent. Varmt vann løser opp fettholdig, oljete og avleiret smuss mye bedre enn kaldt vann, reduserer bruken av rengjøringsmiddel og minsker mengden mikroorganismer betydelig. For å skåne ømfintlige overflater kan arbeidstrykket senkes uten at rengjøringseffekten endres. Varmtvannsgeneratoren er effektivt beskyttet mot skader med en rørramme, og er konstruert for permanent drift. Den har en sikkerhetsblokk med trykkbryter, sikring mot vannmangel, og en effektiv 64 kW brenner med lang levetid som avgir små utslipp. Et integrert softdempningssystem beskytter varmeslangen effektivt mot vibrasjoner og forlenger levetiden.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelseGrundig testet og høyeffektiv brennerteknologi «made in Germany». Grundig testet sikkerhetsteknologi fra Kärcher sørger for best mulig beskyttelse av enheten og brukeren. Den stabile rørrammen beskytter enheten ved hard og vedvarende bruk.
Økt rengjøringseffekt takket være varmt vannKortere rengjøringstid gir lavere driftskostnader. Mer effektiv fjerning av oljer, fett og smøremidler. Reduserer mengden mikroorganismer betraktelig og er skånsom mot ømfintlige overflater.
Svært servicevennligLett tilgang til alle service- og vedlikeholdsrelevante komponenter. Integrert brennstoffilter og brennstofftank som kan tas av for å rengjøres.
Veldig enkel å bruke
- Intuitiv programvelger med justerbar bryter.
- Førsteklasses mobilitet takket være store hjul og et trinsehjul med brems.
- Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Effekt (kW)
|64
|Temperatur (tilførsel 12°C) (°C)
|maks. 80
|55 °C ∆ T @ (l/t)
|900
|Vekt uten tilbehør (kg)
|124,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|136,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1000 x 850 x 1080
