Under arbeid med høytrykksvaskere oppnår du inntil 35 % raskere og bedre rengjøringsresultater med varmt vann enn med kaldt vann. Vår varmtvannsgenerator HG 64 er en økonomisk løsning for å oppgradere en kaldtvannsvasker uavhengig av alder, effekt og produsent. Varmt vann løser opp fettholdig, oljete og avleiret smuss mye bedre enn kaldt vann, reduserer bruken av rengjøringsmiddel og minsker mengden mikroorganismer betydelig. For å skåne ømfintlige overflater kan arbeidstrykket senkes uten at rengjøringseffekten endres. Varmtvannsgeneratoren er effektivt beskyttet mot skader med en rørramme, og er konstruert for permanent drift. Den har en sikkerhetsblokk med trykkbryter, sikring mot vannmangel, og en effektiv 64 kW brenner med lang levetid som avgir små utslipp. Et integrert softdempningssystem beskytter varmeslangen effektivt mot vibrasjoner og forlenger levetiden.