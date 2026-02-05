XH 10 - 10 m Forlengerslange for K2- K7
10 m robust tekstilforsterket forlengerslange med messingkobling for K2-K7 maskiner med skrukobling (uten QC hurtigkobling). Kobles mellom høytrykkspyler og originalslange. Beholder fasong.
Robust DN 8 tekstilforsterket forlengerslange på 10 m for Kärcher K2-K7 høytrykkspylere med skrukobling. En forlengerslange gir større arbeidsradius og mer fleksibilitet under rengjøring med høytrykkspyler. Forlengerslangen kobles mellom høytrykkspyleren og originalslangen. Denne tåler opp til 180 bar trykk, temperatur opp til 60 °C, og kan brukes ved påføring av rengjøringsmiddel. Slangen er fleksibel, beholder fasongen og vrir seg ikke. Messingkobling forlenger levetiden.
Egenskaper og fordeler
10 m forlengerslange
- Forlenger arbeidsradiusen og gir større fleksibilitet.
DN 8 kvalitetsslange med tekstilforsterkning
- Lang levetid

- Beskytter slangen mot knekk.
Messingkobling
- Svært og god kvalitet og holdbarhet
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Maks. trykk (bar)
|180
|Lengde (m)
|10
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
