Robust DN 8 tekstilforsterket forlengerslange på 10 m for Kärcher K2-K7 høytrykkspylere med skrukobling. En forlengerslange gir større arbeidsradius og mer fleksibilitet under rengjøring med høytrykkspyler. Forlengerslangen kobles mellom høytrykkspyleren og originalslangen. Denne tåler opp til 180 bar trykk, temperatur opp til 60 °C, og kan brukes ved påføring av rengjøringsmiddel. Slangen er fleksibel, beholder fasongen og vrir seg ikke. Messingkobling forlenger levetiden.