XH 10 R - 10 m Forlengerslange i gummi for K2-K7
10 m robust stålarmert forlengerslange i gummi for K2-K7 modeller med skrukobling (uten QC hurtigkobling). Kobles mellom maskin og originalslange. Tåler 80 °C temp og 160 bar trykk.
Robust DN 8 stålarmert forlengerslange på 10 m for Kärcher K2-K7 høytrykkspylere med skrukobling. En forlengerslange gir større arbeidsradius og mer fleksibilitet under rengjøring med høytrykkspyler. Forlengerslangen kobles mellom høytrykkspyleren og originalslangen. Denne tåler opp til 180 bar trykk, temperatur opp til 60 °C, og kan brukes ved påføring av rengjøringsmiddel. Slangen er fleksibel, beholder fasongen og vrir seg ikke. Messingkobling forlenger levetiden. NB! Kan ikke brukes på maskiner med slangetrommel.
Egenskaper og fordeler
10 m forlengerslange
- Forlenger arbeidsradiusen og gir større fleksibilitet.
Stålarmert gummislange
- Svært og god kvalitet og holdbarhet
Beskytter slangen ikke får knekk
- Beskytter slangen mot knekk.
Messingkobling
- Svært og god kvalitet og holdbarhet
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|10
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|2,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 110
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
- G 9.85
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus RWB
- K 2.02 Plus WB
- K 2.02 plus
- K 2.08 plus
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.15 Plus
- K 2.16
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.21 PLUS T50*EU
- K 2.21 plus
- K 2.300 T50
- K 2.36 M T 50 plus
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.94 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 3.00 S Eco Silent
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.500
- K 3.65 MD T 250
- K 3.695
- K 3.700
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD Plus T 200
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.87 MD
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 250
- K 5.91 MD plus
- K 6.250
- K 6.300
- K 6.450
- K 6.50 M plus
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.650
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.85 MD plus
- K 6.91 MD plus
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.21 MX PLUS
- K 7.75 MD T 250
- K 7.91 MD plus