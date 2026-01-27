Ångtvätt SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Den exklusiva SC 3 Deluxe Anniversary Edition med specialtillbehör för att fira Kärchers 90-årsjubileum rengör även konkava ytor perfekt tack vare det flexibla handmunstycket.
SC 3 Deluxe Anniversary Edition, framtagen för att fira Kärchers 90-årsjubileum, kommer i en exklusiv färgvariant med specialtillbehör. Ångtvätten är redo att användas efter endast 30 sekunders uppvärmning och eliminerar upp till 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. EasyFix-golvmunstycket med flexibel led och lamellteknik ger utmärkt ergonomi och perfekta rengöringsresultat. Det medföljande flexibla handmunstycket möjliggör grundlig och smidig rengöring av både plana och konkava släta ytor. Genom att applicera lätt tryck tillsammans med den högkvalitativa mikrofiberduken kan även envis smuts tas bort. Tvåstegs ångreglering säkerställer att ångflödet alltid anpassas perfekt till ytan och smutsnivån. Tillbehörsfacket på enheten erbjuder en enkel och säker lösning för att förvara tillbehör, kablar och slangar. Andra funktioner inkluderar en integrerad avkalkningspatron, en vattenbehållare som kan fyllas på vid behov för avbrottsfri rengöring, samt en LED-ljusremsa som visar driftslägen.
Egenskaper och fördelar
Kort uppvärmningstid
Bekväm tillbehörsförvaring och parkeringsläge
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatron
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsduken
Multifunktionella tillbehör
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
Ångmängdsreglering på handtaget
On/off knapp på maskinen
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 75
|Värmeeffekt (W)
|1900
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 3,5
|Kabellängd (m)
|4
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Avkalkningspatron: 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Flexibelt handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Tank: kan fyllas på när det behövs
- Ångslang med handtag: 2.2 m
- Integrerad på/av-brytare
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Kakelfogar
Tillbehör
