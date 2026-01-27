SC 3 Deluxe Anniversary Edition, framtagen för att fira Kärchers 90-årsjubileum, kommer i en exklusiv färgvariant med specialtillbehör. Ångtvätten är redo att användas efter endast 30 sekunders uppvärmning och eliminerar upp till 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. EasyFix-golvmunstycket med flexibel led och lamellteknik ger utmärkt ergonomi och perfekta rengöringsresultat. Det medföljande flexibla handmunstycket möjliggör grundlig och smidig rengöring av både plana och konkava släta ytor. Genom att applicera lätt tryck tillsammans med den högkvalitativa mikrofiberduken kan även envis smuts tas bort. Tvåstegs ångreglering säkerställer att ångflödet alltid anpassas perfekt till ytan och smutsnivån. Tillbehörsfacket på enheten erbjuder en enkel och säker lösning för att förvara tillbehör, kablar och slangar. Andra funktioner inkluderar en integrerad avkalkningspatron, en vattenbehållare som kan fyllas på vid behov för avbrottsfri rengöring, samt en LED-ljusremsa som visar driftslägen.