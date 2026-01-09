Spolhandtag
Det perfekta spolhandtaget på instegsnivå. Med låsbar utlösare för smidig bevattning av trädgården. Snabb och enkel att koppla till trädgårdsslangen.
Spolhandtaget gör det extra smidigt att vattna i trädgården. Tack vare den låsbara utlösaren kan vattenflödet i trädgårdsmunstycket vara påslaget hela tiden utan att det för den sakens skulle behöver vara ett konstant tryck. Med hjälp av reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan även vattenflödet regleras efter behov. Spolhandtaget har två spolbilder: punktstråle och konisk stråle. Dessa kan regleras steglöst efter behov. Växt- och blomsterrabatter är enkla att vattna, och altaner och trädgårdsmöbler kan rengöras från grov smuts med punktstrålen. Detta gör spolhandtaget perfekt för både bevattning och rengöring. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Ergonomisk reglerventil
- Reglering av flödets hastighet med en hand.
Enkel låsning av utlösarhandtaget
- För smidig och kontinuerlig bevattning.
Spolbilden kan ställas in steglöst från hård stråle till konisk stråle
- Idealisk för bevattning (konisk stråle) och rengöring (punktstråle).
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|203 x 42 x 105
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 2
- Låsning på handtaget
- Vattenmängden kan regleras
- Självtömningsfunktion
Videos
Användningsområden
- Vattna växter
- Blom- och grönsaksrabatter
- För rengöring av lätt smutsade ytor
Tillbehör
Spolhandtag Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.