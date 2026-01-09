Spolhandtaget gör det extra smidigt att vattna i trädgården. Tack vare den låsbara utlösaren kan vattenflödet i trädgårdsmunstycket vara påslaget hela tiden utan att det för den sakens skulle behöver vara ett konstant tryck. Med hjälp av reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan även vattenflödet regleras efter behov. Spolhandtaget har två spolbilder: punktstråle och konisk stråle. Dessa kan regleras steglöst efter behov. Växt- och blomsterrabatter är enkla att vattna, och altaner och trädgårdsmöbler kan rengöras från grov smuts med punktstrålen. Detta gör spolhandtaget perfekt för både bevattning och rengöring. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.