Kompakt slangbox 2.10

Kompakt slangbox för balkonger, takterrasser, mindre trädgårdar och på campingen. Snabb och bekväm att rulla ut och in. Idealisk för platsbesparande förvaring i lägenheter.

HBX 2.10 slangbox är den ideala lösningen för bevattning av växter på balkonger, takterrasser och i mindre trädgårdar eller för användning vid campingresor. Boxen levereras färdig att använda, med alla nödvändiga tillbehör för utomhusbruk ingående i leveransen. Slangen kan rullas upp snabbt och enkelt med hjälp av den vikbara veven. Dessutom, med det pålitliga droppfria systemet och två Aqua Stop-kopplingar, är frånkopplingen enkel och stänkfri. Detta, tillsammans med det smarta förvaringskonceptet för tillbehör och slangutlösare, säkerställer att vattenspår på mattor eller parkettgolv blir ett minne blott. De kompakta proportionerna innebär att boxen kan förvaras på de trängsta platserna inomhus, till exempel i skåpet under köksvasken. Alternativt kan boxen monteras på väggen. Slangboxen är också lämplig som försörjningsslang för Kärchers K2–K4 högtryckstvättar.

Egenskaper och fördelar
Specifikationer

Tekniska data

Slanglängd (m) 10
Slangkapacitet (m) 10 (5/16")
Anslutningsslang (m) 2 (5/16")
Sprängtryck (bar) 24
Färg Svart
Vikt (kg) 2,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,8
Mått (L × B × H) (mm) 225 x 360 x 387

Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.

Följande ingår

  • Slangkoppling med Aqua Stop: 2 Del(ar)
  • Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
  • Munstycke: 1 Del(ar)
  • 5/16" slang: 10 m
  • 5/16" anslutningsslang: 2 m

Standardutrustning

  • Skruvar och pluggar för väggmontering.
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • Hemmet
  • Tält/campingutrustning
