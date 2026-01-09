Krananslutning 3/4" i mässing med 1/2" reduceringsnippel
Högkvalitativ krananslutning i mässing. Gummering för enkel hantering och förbättrad säkerhet. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.
Högkvalitativ krankoppling av mässing, 3/4" gänga med 1/2" reduceringsnippel för anslutning till två gängstorlekar. Glidsäkert gummigrepp för enkel hantering och anslutning. En ny serie mässingskopplingar av hög kvalitet för alla tryck från Kärcher för semiprofessionell användning i trädgården. Denna robusta koppling av hög kvalitet är extremt hållbar och lämplig för krävande användning. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
- Robust och slitstark
Gummering för enkel hantering
- För enkel hantering och bättre koppling
Reduceringsnippel
- Möjliggör koppling till två gängstorlekar
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G3/4 + G1/2
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|44 x 37 x 37
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg