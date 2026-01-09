Krananslutning 3/4" i mässing med 1/2" reduceringsnippel

Högkvalitativ krananslutning i mässing. Gummering för enkel hantering och förbättrad säkerhet. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.

Högkvalitativ krankoppling av mässing, 3/4" gänga med 1/2" reduceringsnippel för anslutning till två gängstorlekar. Glidsäkert gummigrepp för enkel hantering och anslutning. En ny serie mässingskopplingar av hög kvalitet för alla tryck från Kärcher för semiprofessionell användning i trädgården. Denna robusta koppling av hög kvalitet är extremt hållbar och lämplig för krävande användning. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!

Egenskaper och fördelar
High-quality tap connection made of brass
  • Robust och slitstark
Gummering för enkel hantering
  • För enkel hantering och bättre koppling
Reduceringsnippel
  • Möjliggör koppling till två gängstorlekar
Specifikationer

Tekniska data

Storlek på gänga G3/4 + G1/2
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 44 x 37 x 37
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av stora trädgårdar
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
SE ALLA VÅRA SLANGKOPPLINGAR