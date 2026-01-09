Högkvalitativ krankoppling av mässing, 3/4" gänga med 1/2" reduceringsnippel för anslutning till två gängstorlekar. Glidsäkert gummigrepp för enkel hantering och anslutning. En ny serie mässingskopplingar av hög kvalitet för alla tryck från Kärcher för semiprofessionell användning i trädgården. Denna robusta koppling av hög kvalitet är extremt hållbar och lämplig för krävande användning. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!