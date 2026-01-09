Vattenspridaren CS 90 Vario med kraftig spets är idealisk för bevattning av små områden och trädgårdar och passar bra att använda på ojämnt eller sluttande underlag. Maximal bevattningsyta: 64 m². Extra anslutning för bevattning av rektangulära områden. Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!