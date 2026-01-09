CS 90 Vario vattenspridare
För mindre trädgårdar. Robust spets för ojämn mark och sluttningar. Extra adapter för bevattning av rektangulära ytor medföljer. Max. ytkapacitet 64 m2. Snabbkoppling.
Vattenspridaren CS 90 Vario med kraftig spets är idealisk för bevattning av små områden och trädgårdar och passar bra att använda på ojämnt eller sluttande underlag. Maximal bevattningsyta: 64 m². Extra anslutning för bevattning av rektangulära områden. Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Robust spets för ojämn eller sluttande mark
- Garanterat stabil och robust
Extra anslutning
- För bevattning av rektangulära områden (CS 90 Vario)
Specifikationer
Tekniska data
|Vattenmängd
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|Spridningsdiameter (2 bar)
|9 m
|Spridningsdiameter (4 bar)
|9 m
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|113 x 117 x 135
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta