Vattenspridaren MS 100 med flera funktioner är idealisk för bevattning av små områden och trädgårdar, sex spolbilder för mångsidig bevattning. Bevattnar upp till 78 m². Tillgänglig med bas i form av spetsar eller medar. Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!