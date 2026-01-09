MS 100, 6-vägs flerfunktions vattenspridare
För mindre trädgårdar. Sex spridningsbilder för olika typer av bevattning. Kan hängas upp väggen. Max. ytkapacitet 78 m2. Snabbkoppling.
Vattenspridaren MS 100 med flera funktioner är idealisk för bevattning av små områden och trädgårdar, sex spolbilder för mångsidig bevattning. Bevattnar upp till 78 m². Tillgänglig med bas i form av spetsar eller medar. Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Sex olika formade munstycken möjliggör olika typer av bevattning
- För bevattning utifrån behov
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
- För enkel förvaring/upphängning.
Specifikationer
Tekniska data
|Vattenmängd
|21 l/min
|Spridningsdiameter (2 bar)
|≤ 8,4 m
|Spridningsdiameter (4 bar)
|≤ 10 m
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|208 x 199 x 71
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta