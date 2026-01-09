Oscillerande vattenspridaren OS 5.320 S för bevattning av medelstora och stora områden och trädgårdar. Maximalt bevattningsyta 320 m². Innovativ vattenspridare med flödesreglering från noll till max. Vattenspridaren är utrustad med spetsar som kan plockas bort vid behov. De nya oscillerande vattenspridarna från Kärcher är numera ännu enklare att använda. De är försedda med integrerat stänkskydd som möjliggör smidig utplacering och inställning utan att man blir blöt. Kärchers vattenspridare är försedda med det beprövade klicksystemet och är enkla att koppla till trädgårdsslangar. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!