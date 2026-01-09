Oscillerande vattenspridare OS 5.320 Plus
För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i flera olika lägen. Bekvämt stänkskydd som skyddar dig från väta vid flyttning eller ändring av vattenspridaren. Justerbart vattenflöde. Max. ytkapacitet 320 m2. Snabbkoppling.
Oscillerande vattenspridaren OS 5.320 S för bevattning av medelstora och stora områden och trädgårdar. Maximalt bevattningsyta 320 m². Innovativ vattenspridare med flödesreglering från noll till max. Vattenspridaren är utrustad med spetsar som kan plockas bort vid behov. De nya oscillerande vattenspridarna från Kärcher är numera ännu enklare att använda. De är försedda med integrerat stänkskydd som möjliggör smidig utplacering och inställning utan att man blir blöt. Kärchers vattenspridare är försedda med det beprövade klicksystemet och är enkla att koppla till trädgårdsslangar. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Steglös räckviddsreglering
- Exakt bevattning.
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
- För enkel förvaring/upphängning.
Reglerbar spolbredd
- Olika sprutvinklar för målinriktad bevattning.
Stänkskydd
- Smidig inställning
Specifikationer
Tekniska data
|Spolbredd (2 bar) (m)
|12
|Spolbredd (4 bar) (m)
|16
|Ytkapacitet (2 bar) (m)
|5 - 16
|Ytkapacitet (4 bar) (m)
|6 - 20
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta
Tillbehör
Oscillerande vattenspridare OS 5.320 Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.