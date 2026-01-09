PS 300 impuls,-roterande och sektorvattenspridare
För stora ytor och trädgårdar. Justerbar bevattningsvinkel från 30 till 360°, uppåt- och nedåtriktad. Robust spets för ojämn mark och sluttningar. Snabbkoppling. Max. ytkapacitet 706 m2.
Kombinerad impuls-, cirkulations- och sektorvattenspridare: Impuls-, cirkulations- och sektorvattenspridaren PS 300 passar för bevattning av medelstora till stora områden och trädgårdar. Bevattnar upp till 706 m². Tillgänglig med bas i form av spetsar eller medar. Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Reglerbar spolvinkel
- t.ex. bevattning under träd
Robust spets för ojämn eller sluttande mark
- Garanterat stabil och robust
Specifikationer
Tekniska data
|Vattenmängd
|18,5 l/min
|Spridningsdiameter (2 bar)
|≤ 25 m
|Spridningsdiameter (4 bar)
|≤ 30 m
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|52 x 113 x 212
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta