Kombinerad impuls-, cirkulations- och sektorvattenspridare: Impuls-, cirkulations- och sektorvattenspridaren PS 300 passar för bevattning av medelstora till stora områden och trädgårdar. Bevattnar upp till 706 m². Tillgänglig med bas i form av spetsar eller medar. Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!