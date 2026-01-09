Roterande vattenspridare CS 90 med spets
Roterande vattenspridare CS 90 med kraftig spets är idealisk för bevattning av små områden och trädgårdar och passar bra att använda på ojämnt eller sluttande underlag. Maximal bevattningsyta 64 m². Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Robust spets för ojämn eller sluttande mark
- Garanterat stabil och robust
Specifikationer
Tekniska data
|Vattenmängd
|24 l/min
|Spridningsdiameter (2 bar)
|9 m
|Spridningsdiameter (4 bar)
|9 m
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|58 x 105 x 243
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta