Roterande vattenspridaren RS 130/3 är idealisk för bevattning av medelstora områden och trädgårdar. Bevattnar upp till 133 m². Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!