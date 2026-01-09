RS 130/3 roterande vattenspridare

För medelstora ytor och trädgårdar. Roterande metallarmar. Max. ytkapacitet 133 m2. Snabbkoppling.

Roterande vattenspridaren RS 130/3 är idealisk för bevattning av medelstora områden och trädgårdar. Bevattnar upp till 133 m². Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!

Egenskaper och fördelar
Metallarmar
  • Robust och slitstark
Specifikationer

Tekniska data

Vattenmängd 15,5 l/min
Spridningsdiameter (2 bar) ≤ 11 m
Spridningsdiameter (4 bar) ≤ 13 m
Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 200 x 248 x 100
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • Gräsmatta
Tillbehör
