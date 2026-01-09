RS 130/3 roterande vattenspridare
För medelstora ytor och trädgårdar. Roterande metallarmar. Max. ytkapacitet 133 m2. Snabbkoppling.
Roterande vattenspridaren RS 130/3 är idealisk för bevattning av medelstora områden och trädgårdar. Bevattnar upp till 133 m². Vattenspridaren kopplas enkelt till trädgårdsslangen och är kompatibel med alla tillgängliga klicksystem. Att vattna med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Metallarmar
- Robust och slitstark
Specifikationer
Tekniska data
|Vattenmängd
|15,5 l/min
|Spridningsdiameter (2 bar)
|≤ 11 m
|Spridningsdiameter (4 bar)
|≤ 13 m
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 248 x 100
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Gräsmatta