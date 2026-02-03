Dammsugare VC 2
Idealisk för smidig rengöring av lägenheter och mindre hus: Den kompakta och lättmanövrerade dammsugaren VC 2 med påse.
Kärchers VC 2 imponerar med sitt hygieniska och smidiga filtersystem: Det är enkelt att avlägsna den fyllda påsen utan att komma i kontakt med någon smuts. Denna kompakta dammsugare passar särskilt bra att använda i lägenheter och mindre hus. Den är idealisk för grundlig rengöring av hårda golv och mattor, och fogmunstycket och möbelborsten gör det möjligt att rengöra i smala springor och på ömtåliga ytor. En annan fördel med VC 2 är HEPA-hygienfiltret som på ett pålitligt sätt filtrerar de minsta smutspartiklarna som pollen och andra allergiframkallande partiklar. Det integrerade tillbehörsfacket, effektregleringen på maskinen och den praktiska parkeringspositionen gör denna dammsugare ännu smidigare att använda.
Egenskaper och fördelar
Lättanvänt filterpåssystemEnkelt att avlägsna. Smutsen behöver inte vidröras.
TillbehörsförvaringTillbehör kan förvaras på maskinen på ett smidigt och organiserat sätt. Det innebär att munstyckena alltid finns nära till hands.
Avtagbart golvmunstyckeMöjlighet att ansluta ytterligare tillbehör för idealisk rengöring av hemmets alla ytor.
Parkeringsläge
- Snabb och säker parkering av enheten vid paus i arbetet.
HEPA 13-Filter
- Filtrerar på ett pålitligt sätt de minsta smutspartiklarna, t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar.
- Ren frånluft för hälsosam livsmiljö.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningseffekt (W)
|700
|Arbetsradie (m)
|7,5
|Filterpåse (l)
|2,8
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|76
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|76
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|435 x 288 x 249
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.5 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Teleskopiskt sugrör, material: Metall
- Filterpåse: Fleece
- HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
- Golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Möbelborste
Standardutrustning
- Omkopplingsbart sugmunstycke
- Praktisk parkeringsposition
- Automatisk kabelupprullning
Användningsområden
- Hårda golv
- Mattor
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Ömtåliga ytor
Tillbehör
VC 2 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.