Den exklusiva KWD 3 Anniversary Edition är en specialutgåva med ett unikt design och specialtillbehör för att fira Kärchers 90-årsjubileum. Black Edition av våt- och torrdammsugaren har en iögonfallande design och levereras med ett munstycke för bilrengöring samt fyra fleecefilterpåsar. Med en nominell effektförbrukning på 1000 watt kombinerar den stark sugkraft med hög energieffektivitet. Det precisa samspelet mellan enheten, sugslangen och clips golvmunstycket garanterar förstklassiga rengöringsresultat för både torr, våt, fin och grov smuts. Den kompakta designen, den 17-liters rostfria ståltanken, den 4 meter långa kabeln och den 2 meter långa sugslangen gör maskinen mycket flexibel. Blåsfunktionen underlättar rengöring av svåråtkomliga områden. Efter användning kan slangen, verktygen och smådelar hängas tillbaka på maskinens huvud, och kabeln förvaras enkelt på kabelkroken. Rör och golvmunstycken kan fästas på stötfångaren. Det ergonomiskt utformade, avtagbara handtaget gör det möjligt att fästa tillbehör direkt på sugslangen. Tack vare det smarta "Pull & Push"-låssystemet är det enkelt att öppna och stänga behållaren.