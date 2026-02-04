KWD 3 Anniversary Edition
Den exklusiva KWD 3 Anniversary Edition med specialtillbehör för att fira Kärchers 90-årsjubileum imponerar med sin kraftfulla sugförmåga och enastående energieffektivitet.
Den exklusiva KWD 3 Anniversary Edition är en specialutgåva med ett unikt design och specialtillbehör för att fira Kärchers 90-årsjubileum. Black Edition av våt- och torrdammsugaren har en iögonfallande design och levereras med ett munstycke för bilrengöring samt fyra fleecefilterpåsar. Med en nominell effektförbrukning på 1000 watt kombinerar den stark sugkraft med hög energieffektivitet. Det precisa samspelet mellan enheten, sugslangen och clips golvmunstycket garanterar förstklassiga rengöringsresultat för både torr, våt, fin och grov smuts. Den kompakta designen, den 17-liters rostfria ståltanken, den 4 meter långa kabeln och den 2 meter långa sugslangen gör maskinen mycket flexibel. Blåsfunktionen underlättar rengöring av svåråtkomliga områden. Efter användning kan slangen, verktygen och smådelar hängas tillbaka på maskinens huvud, och kabeln förvaras enkelt på kabelkroken. Rör och golvmunstycken kan fästas på stötfångaren. Det ergonomiskt utformade, avtagbara handtaget gör det möjligt att fästa tillbehör direkt på sugslangen. Tack vare det smarta "Pull & Push"-låssystemet är det enkelt att öppna och stänga behållaren.
Egenskaper och fördelar
PatronfilterFör våt och torr dammsugning utan extra filterbyte. Enkel montering och borttagning av filter
Praktisk förvaring av sladd och tillbehörUtrymmesbesparande, säker och lättillgänglig tillbehörsförvaring. Strömkabeln kan förvaras säkert med hjälp av de integrerade kabelkrokarna.
Slangförvaring på maskinens ovansidaSugslangen kan förvaras hängande på maskinens ovansida, vilket sparar plats. Intuitiva säkringsmekanismer för vänster- och högerhänta användare.
Bilmunstycke för rengöring av bilinteriörer
- Praktiskt bilmunstycke för att pålitligt ta bort smuts från textilytor i bilen.
Fleecefilterpåse
- Trippellager, extremt rivtåligt fleecematerial.
- För långvarig sugkraft och enastående dammhållning.
Förvaringshylla
- För säker förvaring av verktyg och smådelar som skruvar och spikar.
Praktisk blåsfunktion
- Där dammsugning inte är möjlig kan den praktiska blåsfunktionen användas.
- Enkel borttagning av smuts, t.ex. från grusbäddar.
Mellanparkering av handtaget på enhetens ovansida
- Parkera handtaget snabbt på enhetens ovansida när du tar en paus från arbetet.
Maskinen, sugslangen och golvmunstycket är optimalt koordinerade
- För bästa rengöringsresultat – oavsett om det är torr, våt, fin eller grov smuts.
- För maximal dammsugningsbekvämlighet och flexibilitet.
Låssystemet ”Pull & Push”
- För att öppna och stänga behållaren snabbt, enkelt och säkert.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Sugkraft (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|Max. 230
|Luftflöde (l/s)
|Max. 45
|Behållarkapacitet (l)
|17
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Färgkomponent
|Maskinens ovansida Svart Behållare Rostfritt stål Enhetens stötfångare Svart
|Strömkabel (m)
|4
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|74
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Typ av sugslang: med böjt handtag
- Material i sugslangen: Plast
- Avtagbart handtag
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 0.5 m
- Sugrörens nominella bredd: 35 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått och torrt golvmunstycke: Clips
- Fogmunstycke
- Bilmunstycke
- Patronfilter: Cellulosa
- Fleecefilterpåse: 4 Del(ar), 3-lagers
Standardutrustning
- Vridomkopplare (på/av)
- Blåsfunktion
- Mellanläge för handtaget på maskinens ovansida
- Slangförvaring på maskinens ovansida
- Extra förvaring för tillbehör på maskinens ovansida
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Hopfällbart bärhandtag
- Kabelkrok
- Parkeringsläge
- Tillbehörsförvaring på enheten
- Robust stötfångare
- Hjul utan broms: 4 Del(ar)
Användningsområden
- Terrass
- Fordonsinteriör
- Garage
- Verkstad
- Källare
- Vätskor
- Entréområde
- Hobbyrum
Tillbehör
