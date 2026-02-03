K4 Power Control Flex Home högtryckstvätt gör det otroligt enkelt att rengöra varje yta med rätt tryck. Tack vare Kärchers Home & Garden-app är det också väldigt enkelt att hitta rätt tryck. Applikationsrådgivaren som är integrerad i appen stödjer användare med praktiska tips för varje rengöringssituation och uppgift – för perfekta rengöringsresultat. För maximal kontroll kan trycknivån enkelt justeras genom att vrida på spolröret eller kontrolleras på G 160 Q Power Control spolhandtag. K4 Power Control Flex imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem för smidig rengöring, Premium Flex högtrycksslang för ökad bekvämlighet, ett teleskopskaft för enkel transport, Quick Connect-systemet för att spara tid och ansträngning vid anslutning och bortkoppling av högtrycksslangen, samt spolhandtaget och en parkeringsposition för att säkerställa lättåtkomliga tillbehör hela tiden. Car & Home Kit inkluderar T5 terasstvätt, 1 liter sten- och fasadrengöringsmedel, ett skummunstycke, en roterande tvättborste samt 1 liter bilschampo.