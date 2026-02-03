Högtryckstvätt K4 Power Control Flex Home
K4 Power Control Flex med Premium Flex slang och G 160 Q Power Control spolhandtag är lämplig för borttagning av måttlig smuts. Inkl. Car & Home Kit.
K4 Power Control Flex Home högtryckstvätt gör det otroligt enkelt att rengöra varje yta med rätt tryck. Tack vare Kärchers Home & Garden-app är det också väldigt enkelt att hitta rätt tryck. Applikationsrådgivaren som är integrerad i appen stödjer användare med praktiska tips för varje rengöringssituation och uppgift – för perfekta rengöringsresultat. För maximal kontroll kan trycknivån enkelt justeras genom att vrida på spolröret eller kontrolleras på G 160 Q Power Control spolhandtag. K4 Power Control Flex imponerar också med Kärcher Plug 'n' Clean rengöringsmedelssystem för smidig rengöring, Premium Flex högtrycksslang för ökad bekvämlighet, ett teleskopskaft för enkel transport, Quick Connect-systemet för att spara tid och ansträngning vid anslutning och bortkoppling av högtrycksslangen, samt spolhandtaget och en parkeringsposition för att säkerställa lättåtkomliga tillbehör hela tiden. Car & Home Kit inkluderar T5 terasstvätt, 1 liter sten- och fasadrengöringsmedel, ett skummunstycke, en roterande tvättborste samt 1 liter bilschampo.
Egenskaper och fördelar
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrörOptimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
PremiumFlex högtrycksslangDen flexibla slangen säkerställer största möjliga flexibilitet och därmed maximal rörelsefrihet. Vira upp och ner högtrycksslangen lätt utan att det bildas några knutar.
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning. Låg tyngdpunkt för säker placering även på lutande ytor.
Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel
- Plug´n´Clean - rengöringsmedelssystemet som gör det lätt att byta mellan olika rengöringsmedel.
Enastående prestanda
- Den vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 420
|Ytkapacitet (m²/h)
|30
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,8
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|19,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Följande ingår
- Home-kit: T5 terasstvätt, sten- och fasadrengöringsmedel, 3-i-1 formula,1 l
- Bilrengöringskit: Roterande tvättborste, 0,3 l skummunstycke, 3-i-1 bilschampo, 1 l
- Högtrycksspolhandtag: G 160 Q Power Control spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 8 m, Premium Flex
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerat förvaringsnät
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: rengöringssystemet Plug 'n' Clean
- Teleskophandtag
- Vattenkyld motor
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
- För rengöring av små bilar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K4 Power Control Flex Home Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.