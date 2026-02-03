Kompakt och bärbar rengöring oberoende av strömanslutning eller vattenförsörjning – den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18 Premium är perfekt för snabb och effektiv rengöring, oavsett om du är på språng eller hemma. Med det skonsamma flatmunstycket kan envis smuts snabbt avlägsnas från cyklar, camping- eller trädgårdsmöbler, leksaker och mycket mer. Vattenbehållaren på 12 liter med stora hjul och utdragbart teleskophandtag fungerar också som en mobil bas för den batteridrivna lågtryckstvätten. Om en vattenanslutning finns tillgänglig kan tvätten även användas utan tank. Med en separat tillgänglig sugslang kan även vatten från brunnar, hinkar eller naturliga vattendrag användas. Spolhandtaget och spolröret kan fästas på tanken under transport. Det omfattande utbudet av tillbehör gör OC 6-18 Premium ännu mer mångsidig: skummunstycke eller tvättborste finns till exempel tillgängliga att köpa till separat. Det uppladdningsbara batteriet medföljer i leveransen och kan användas i alla batteridrivna enheter i Kärchers 18 V Battery Power-plattform. Batteriets LCD-display är utrustad med Real Time Technology och visar återstående kapacitet vid arbete, laddning och förvaring.