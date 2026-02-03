Portabel lågtryckstvätt OC 6-18 Premium
Den lätta och kompakta batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18 för smidig rengöring utan att behöva ha tillgång till eluttag. Sugslang köps separat. Levereras inklusive batteri och laddare.
Kompakt och bärbar rengöring oberoende av strömanslutning eller vattenförsörjning – den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18 Premium är perfekt för snabb och effektiv rengöring, oavsett om du är på språng eller hemma. Med det skonsamma flatmunstycket kan envis smuts snabbt avlägsnas från cyklar, camping- eller trädgårdsmöbler, leksaker och mycket mer. Vattenbehållaren på 12 liter med stora hjul och utdragbart teleskophandtag fungerar också som en mobil bas för den batteridrivna lågtryckstvätten. Om en vattenanslutning finns tillgänglig kan tvätten även användas utan tank. Med en separat tillgänglig sugslang kan även vatten från brunnar, hinkar eller naturliga vattendrag användas. Spolhandtaget och spolröret kan fästas på tanken under transport. Det omfattande utbudet av tillbehör gör OC 6-18 Premium ännu mer mångsidig: skummunstycke eller tvättborste finns till exempel tillgängliga att köpa till separat. Det uppladdningsbara batteriet medföljer i leveransen och kan användas i alla batteridrivna enheter i Kärchers 18 V Battery Power-plattform. Batteriets LCD-display är utrustad med Real Time Technology och visar återstående kapacitet vid arbete, laddning och förvaring.
Egenskaper och fördelar
Självförsörjande och mobil rengöring
- Vattenvagnen på 12 liter möjliggör fristående rengöring när du är på språng. Vattnet räcker till tre till fem hårt nedsmutsade cyklar eller flera föremål som trädgårds-/campingstolar.
- Tanken kan fyllas på med en vanlig kran och är tack vare skruvlocket läckagesäker.
- Oberoende av strömförsörjning tack vare batteritekniken (batteri säljs separat).
Optimal rörlighet tack vare hjulen och den ergonomiska höjden på handtaget.
- Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring
- Stora hjul för säker och enkel transport i tuff terräng eller på trädgårdsgångar.
Praktisk tillbehörshållare på maskinen
- Slangen, spolhandtaget och spolröret kan enkelt och säkert förvaras på produkten för att spara plats.
- Tillbehörsfacket på baksidan av vattenvagnen ger plats för ytterligare tillbehör.
- Alla tillbehör finns alltid nära till hands, även när du är på språng.
Effektivare och optimalt anpassat mellantryck
- Vattentryck på upp till 24 bar för effektiv och grundlig rengöring.
- Rengör även känsliga ytor på ett säkert och tillförlitligt sätt.
Uppladdningsbart 18 V Kärcher Battery Power-batteri
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.
Kärchers Home & Garden-app
- Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Tryck (bar)
|Max. 24
|Tryckintervall
|Mellantryck
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 200
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 12 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|300
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Grå
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
- Flatstrålemunstycke
- Integrerat vattenfilter
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
- Hjul
- Teleskophandtag
Standardutrustning
- Vattensugning
- Vattentankens volym: 12 l
- Slangtyp: Flexibel medeltrycksslang
- Tryckspolhandtag: Spolhandtag för medeltryck
- Sprutlans: kort och lång
Videos
Användningsområden
- Cyklar
- Tält/campingutrustning
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Blomsterbäddar
- Fälgar
- Soptunnor
- Persienner/jalusier
- Trädgårdsleksaker
Tillbehör
Rengöringsmedel
All products that match the battery
OC 6-18 Premium Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.