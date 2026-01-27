Dränkbar smutsvattenpump SP 16.000 Dirt
Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 16 000 l/tim. Den dränkbara smutsvattenpumpen SP 16 000 Dirt med höjdjusterbar flottörbrytare för större flexibilitet.
SP 16 000 Dirt med en maximal kapacitet på upp till 16 000 l/tim är perfekt för särskilt utmanande dräneringsuppgifter, som i trädgårdsdammar eller översvämmade källare. Pumpen kan hantera smutspartiklar på upp till 20 mm. Ett förfilter finns också som tillval för att skydda pumphjulet vid större smutspartiklar. Glidringstätningen, som också används i Professional-serien, garanterar extra lång livslängd. Flottörbrytaren möjliggör också andra praktiska funktioner: Den slår automatiskt på och av pumpen beroende på vattennivån och kan justeras i höjd. Den kan också säkras, så att den dränkbara pumpen pumpar ut ner till ett djup på 25 mm vid kontinuerlig drift. Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör också snabb anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
Justerbar höjd på nivåvippa
Quick Connect
Passar för smutsigt vatten
Nivåvippa kan fixeras
Bekvämt lyfthandtag
Robust förfilter (tillbehör) som är lätt att fästa
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|550
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 16000
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|8
|Tryck (bar)
|Max. 0,8
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 20
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|25
|Resterande vattenhöjd (mm)
|25
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Följande ingår
- Slangsockel: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: Nivåvippan kan fixeras
- Justerbar höjd på nivåvippa för större flexibilitet
- Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
- Keramisk tätning.
Videos
Användningsområden
- För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm
- För användning i översvämmade områden
Tillbehör
SP 16.000 Dirt Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.