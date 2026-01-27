SP 16 000 Dirt med en maximal kapacitet på upp till 16 000 l/tim är perfekt för särskilt utmanande dräneringsuppgifter, som i trädgårdsdammar eller översvämmade källare. Pumpen kan hantera smutspartiklar på upp till 20 mm. Ett förfilter finns också som tillval för att skydda pumphjulet vid större smutspartiklar. Glidringstätningen, som också används i Professional-serien, garanterar extra lång livslängd. Flottörbrytaren möjliggör också andra praktiska funktioner: Den slår automatiskt på och av pumpen beroende på vattennivån och kan justeras i höjd. Den kan också säkras, så att den dränkbara pumpen pumpar ut ner till ett djup på 25 mm vid kontinuerlig drift. Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör också snabb anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.