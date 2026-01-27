Den mest kraftfulla dränkbara klarvattenpumpen pumpar upp till 17 000 liter rent till lätt förorenat vatten per timma och är därför perfekt för pooler, dräneringstrummor och vattenskador i byggnader. Användning av det rostfria förfiltret som ingår i leveransen rekommenderas vid kraftigare förorening och för att skydda pumphjulet. Det robusta höljet i rostfritt stål och glidringstätningen gör pumpen extra hållbar. Den dränkbara pumpen för planuppsugning är utrustad med en steglös nivåsensor, vilken automatiskt slår på pumpen vid kontakt med vatten. SP 17 000 Flat Level Sensor har också vikbara stödben, vilket gör att den dränkbara pumpen aktiveras vid en vattennivå på 7 mm. Med omkopplaren kan pumpen ställas in på kontinuerlig drift i manuellt läge. Den pumpar tillförlitligt bort vatten på en restvattennivå på 1 millimeter – både under kontinuerlig drift och i automatiskt läge, när nivåsensorn är inställd på detta. Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör också mycket enkel anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.