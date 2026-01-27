Dränkbar pump SP 17.000 Flat Level Sensor
Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 17 000 l/tim. Den kraftfulla dränkbara pumpen SP 17 0000 Flat Level Sensor med uppsugning av smutsvatten ner till 1 mm, nivåsensor och automatisk/manuell brytare. Inklusive förfilter.
Den mest kraftfulla dränkbara klarvattenpumpen pumpar upp till 17 000 liter rent till lätt förorenat vatten per timma och är därför perfekt för pooler, dräneringstrummor och vattenskador i byggnader. Användning av det rostfria förfiltret som ingår i leveransen rekommenderas vid kraftigare förorening och för att skydda pumphjulet. Det robusta höljet i rostfritt stål och glidringstätningen gör pumpen extra hållbar. Den dränkbara pumpen för planuppsugning är utrustad med en steglös nivåsensor, vilken automatiskt slår på pumpen vid kontakt med vatten. SP 17 000 Flat Level Sensor har också vikbara stödben, vilket gör att den dränkbara pumpen aktiveras vid en vattennivå på 7 mm. Med omkopplaren kan pumpen ställas in på kontinuerlig drift i manuellt läge. Den pumpar tillförlitligt bort vatten på en restvattennivå på 1 millimeter – både under kontinuerlig drift och i automatiskt läge, när nivåsensorn är inställd på detta. Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör också mycket enkel anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
Nivåsensor
Quick Connect
Vikbara ben
Automatisk avluftning
Auto/manuell drift
Bekvämt lyfthandtag
Lätt att fästa rosfritt förfilter
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|550
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 17000
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|9
|Tryck (bar)
|Max. 0,9
|Planuppsugning upp till (mm)
|1
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 5
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Eftergångstid (s)
|15
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|1
|Resterande vattenhöjd (mm)
|1
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Mått (L × B × H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,3
Följande ingår
- Avtagbart filter i rostfritt stål
- Slangsockel: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' inkl. backventil
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: On/off på pumpen
- Ändra till planuppsugning
- Nivåsensor: kontinuerlig nivåomställning
- Keramisk tätning.
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
Användningsområden
- För vattenskador i huset eller i källare (t ex vid en tvättmaskinsläcka eller översvämning i källaren)
- För att pumpa rent poolen.
- För installation i en dräneringtrumma.