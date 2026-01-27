Dränkbar smutsvattenpump SP 22.000 Dirt
Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 22 000 l/tim. Den dränkbara smutsvattenpumpen SP 22 000 Dirt med integrerat förfilter och höjdjusterbar flottörbrytare för större flexibilitet.
SP 22 000 Dirt är Kärchers kraftfullaste dränkbara smutsvattenpump. Med upp till 22 000 l/tim är den perfekt för särskilt utmanande dräneringsuppgifter, som i stora trädgårdsdammar, översvämmade källare eller byggschakt. Pumparna kan hantera smutspartiklar på upp till 30 mm. Om större smutspartiklar riskerar att leda till en blockering, kan det integrerade förfiltret i rostfritt stål dras ned för att skydda pumphjulet. Glidringstätningen, som också används i Professional-serien, garanterar extra lång livslängd. Flottörbrytaren möjliggör också andra praktiska funktioner: Den slår automatiskt på och av pumpen beroende på vattennivån, förhindrar torrkörning och har en höjd som kan justeras. Den kan också säkras, så att den dränkbara pumpen pumpar ut ner till ett djup på 35 mm vid kontinuerlig drift. Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör också snabb anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
Justerbar höjd på nivåvippa
Quick Connect
Passar för smutsigt vatten
Nivåvippa kan fixeras
Bekvämt lyfthandtag
Robust och integrerat rostfritt förfilter
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|750
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 22000
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|8
|Tryck (bar)
|Max. 0,8
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 30
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|35
|Resterande vattenhöjd (mm)
|35
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 291 x 354
Följande ingår
- Slangsockel: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: Nivåvippan kan fixeras
- Justerbar höjd på nivåvippa för större flexibilitet
- Integrerat förfilter i rostfritt stål
- Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
- Keramisk tätning.
Videos
Användningsområden
- För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm
- För användning i översvämmade områden
- För dränering av byggschakt upp till max 100 m³
Tillbehör
