SP 22 000 Dirt är Kärchers kraftfullaste dränkbara smutsvattenpump. Med upp till 22 000 l/tim är den perfekt för särskilt utmanande dräneringsuppgifter, som i stora trädgårdsdammar, översvämmade källare eller byggschakt. Pumparna kan hantera smutspartiklar på upp till 30 mm. Om större smutspartiklar riskerar att leda till en blockering, kan det integrerade förfiltret i rostfritt stål dras ned för att skydda pumphjulet. Glidringstätningen, som också används i Professional-serien, garanterar extra lång livslängd. Flottörbrytaren möjliggör också andra praktiska funktioner: Den slår automatiskt på och av pumpen beroende på vattennivån, förhindrar torrkörning och har en höjd som kan justeras. Den kan också säkras, så att den dränkbara pumpen pumpar ut ner till ett djup på 35 mm vid kontinuerlig drift. Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör också snabb anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.