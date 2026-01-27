Dränkbar smutsvattenpump SP 22.000 Dirt Level Sensor
Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 22 000 l/tim. Den dränkbara smutsvattenpumpen SP 22 000 Dirt Level Sensor med nivåsensor och integrerat förfilter.
Smutsvattenpumpen SP 22 000 Dirt Level Sensor är utrustad med en individuellt ställbar nivåsensor som gör att den startar så snart den kommer i kontakt med vatten. Om vattennivån sjunker under nivåsensorn stoppar pumpen automatiskt efter 15 sekunder. Den extremt kraftfulla dränkbara pumpen är idealisk för dränering av exempelvis stora trädgårdsdammar, översvämmade källare eller byggschakt, eftersom den på ett tillförlitligt sätt kan pumpa ut smutsvatten (smutspartiklar upp till 30 mm) med en hastighet på upp till 22 000 l/tim. Det integrerade nedfällbara förfiltret i rostfritt stål ger skydd mot stopp orsakade av ännu smutsigare vatten. Den dränkbara pumpen kan också ställas in för kontinuerlig drift med hjälp av en omkopplare för automatiskt/manuellt läge. Den kan tillförlitligt pumpa bort vatten på en restvattennivå på 35 millimeter – både vid kontinuerlig drift och i automatiskt läge, när nivåsensorn är inställd på detta. Med gängan i Quick Connect-kopplingen kan slangar på 1”, 1 1/4” och 1 1/2” enkelt anslutas. Kåpan i rostfritt stål och den robusta glidringstätningen gör att pumpen har extra lång livslängd.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
Nivåsensor
Quick Connect
Passar för smutsigt vatten
Auto/manuell drift
Bekvämt lyfthandtag
Robust och integrerat rostfritt förfilter
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|750
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 22000
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|8
|Tryck (bar)
|Max. 0,8
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 30
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Eftergångstid (s)
|15
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|35
|Resterande vattenhöjd (mm)
|35
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|238 x 293 x 354
Följande ingår
- Slangsockel: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: On/off på pumpen
- Nivåsensor: kontinuerlig nivåomställning
- Integrerat förfilter i rostfritt stål
- Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
- Keramisk tätning.
- Kåpa av rostfritt stål
Videos
Användningsområden
- För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm
- För användning i översvämmade områden
- För dränering av byggschakt upp till max 100 m³