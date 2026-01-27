Smutsvattenpumpen SP 22 000 Dirt Level Sensor är utrustad med en individuellt ställbar nivåsensor som gör att den startar så snart den kommer i kontakt med vatten. Om vattennivån sjunker under nivåsensorn stoppar pumpen automatiskt efter 15 sekunder. Den extremt kraftfulla dränkbara pumpen är idealisk för dränering av exempelvis stora trädgårdsdammar, översvämmade källare eller byggschakt, eftersom den på ett tillförlitligt sätt kan pumpa ut smutsvatten (smutspartiklar upp till 30 mm) med en hastighet på upp till 22 000 l/tim. Det integrerade nedfällbara förfiltret i rostfritt stål ger skydd mot stopp orsakade av ännu smutsigare vatten. Den dränkbara pumpen kan också ställas in för kontinuerlig drift med hjälp av en omkopplare för automatiskt/manuellt läge. Den kan tillförlitligt pumpa bort vatten på en restvattennivå på 35 millimeter – både vid kontinuerlig drift och i automatiskt läge, när nivåsensorn är inställd på detta. Med gängan i Quick Connect-kopplingen kan slangar på 1”, 1 1/4” och 1 1/2” enkelt anslutas. Kåpan i rostfritt stål och den robusta glidringstätningen gör att pumpen har extra lång livslängd.