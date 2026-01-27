Dränkbar pump SP 9.000 Flat
Pålitlig pumpning av rent och lätt smutsat vatten med en pumpkapacitet på upp till 9 000 l/tim. Klarar uppsugning av vatten ner till 1 mm.
Den dränkbara pumpen SP 9 000 Flat med låg uppsugningshöjd ger tillförlitlig pumpning av klart eller lätt nedsmutsat vatten som innehåller smutspartiklar upp till en storlek på 5 millimeter. Med en kapacitet på upp till 9 000 l/tim är den perfekt för att tömma mindre bassänger eller källare som har översvämmats av grundvatten eller tvättmaskinsläckage. En robust glidringstätning gör att pumpen har extra lång livslängd. En flottörbrytare kopplar automatiskt på/av pumpen beroende på vattennivån, vilket därmed förhindrar torrkörning av pumpen. Tack vare flottörens fästanordning kan den köras med kontinuerlig drift även vid låg vattennivå. SP 9 000 Flat är också utrustad med vikbara stödben som möjliggör ökad kapacitet när de fälls ut. När man viker in stödbenen, startar den dränkbara klarvattenpumpen vid en vattennivå på så kite som 7 millimeter och pumpar kontinuerligt helt tills vattennivån har sjunkit till en så gott som torr nivå på 1 millimeter. 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar kan snabbt och enkelt anslutas via gängan i Quick Connect-kopplingen.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
Flottörbrytare
Quick Connect
Vikbara ben
Automatisk avluftning
Nivåvippa kan fixeras
Bekvämt lyfthandtag
Robust förfilter (tillbehör) som är lätt att fästa
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|280
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 9000
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|6
|Tryck (bar)
|Max. 0,6
|Planuppsugning upp till (mm)
|1
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 5
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|1
|Resterande vattenhöjd (mm)
|1
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Mått (L × B × H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,5
Följande ingår
- Slangsockel: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: Nivåvippan kan fixeras
- Ändra till planuppsugning
- Flottörbrytare
- Keramisk tätning.
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
Videos
Användningsområden
- För vattenskador i huset eller i källare (t ex vid en tvättmaskinsläcka eller översvämning i källaren)
- För att pumpa rent poolen.