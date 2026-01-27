Den dränkbara pumpen SP 9 000 Flat med låg uppsugningshöjd ger tillförlitlig pumpning av klart eller lätt nedsmutsat vatten som innehåller smutspartiklar upp till en storlek på 5 millimeter. Med en kapacitet på upp till 9 000 l/tim är den perfekt för att tömma mindre bassänger eller källare som har översvämmats av grundvatten eller tvättmaskinsläckage. En robust glidringstätning gör att pumpen har extra lång livslängd. En flottörbrytare kopplar automatiskt på/av pumpen beroende på vattennivån, vilket därmed förhindrar torrkörning av pumpen. Tack vare flottörens fästanordning kan den köras med kontinuerlig drift även vid låg vattennivå. SP 9 000 Flat är också utrustad med vikbara stödben som möjliggör ökad kapacitet när de fälls ut. När man viker in stödbenen, startar den dränkbara klarvattenpumpen vid en vattennivå på så kite som 7 millimeter och pumpar kontinuerligt helt tills vattennivån har sjunkit till en så gott som torr nivå på 1 millimeter. 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar kan snabbt och enkelt anslutas via gängan i Quick Connect-kopplingen.