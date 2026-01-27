Dränkbar smutsvattenpump SP 9.500 Dirt
Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 9 500 l/tim. En kompakt instegspump för pumpning och överföring av smutsvatten samt med flottörbrytare.
Den maximala pumpkapaciteten på 9 500 liter per timme gör SP 9 500 Dirt till den perfekta instegsmodellen när man snabbt vill pumpa och flytta vatten från regntunnor och trädgårdsdammar. Det pumpar tillförlitligt ut rent och smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 20 millimeter i diameter. För kraftigare smuts kan ett extra förfilter monteras, vilket skyddar pumphjulet mot blockeringar som orsakas av t.ex. grenar. Glidringstätningen – en beprövad lösning från vår Professional-serie som är monterad i alla dränkbara pumpar – garanterar också att pumpen får utomordentligt lång livslängd. Den dränkbara smutsvattenpumpen är också försedd med en flottörbrytare som kopplar på och av pumpen beroende på vattennivån, vilket skyddar mot torrkörning. Med hjälp av en fästanordning för flottörbrytaren kan pumpen även kan användas vid låg vattennivå – ner till ett restvattendjup på 25 mm. Övriga praktiska funktioner: Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör snabb anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.
Egenskaper och fördelar
Keramisk tätning.
Flottörbrytare
Quick Connect
Passar för smutsigt vatten
Nivåvippa kan fixeras
Bekvämt lyfthandtag
Robust förfilter (tillbehör) som är lätt att fästa
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|280
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 9500
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Leveranshöjd (m)
|6
|Tryck (bar)
|Max. 0,6
|Partikelstorlek (mm)
|Max. 20
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Min. restvatten, manuellt (mm)
|25
|Resterande vattenhöjd (mm)
|25
|Anslutningsgänga
|G1 1/2
|Anslutningsgänga på trycksidan
|G1/2 invändig gänga
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Följande ingår
- Slangsockel: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling
- Ändra mellan manuell eller automatisk drift: Nivåvippan kan fixeras
- Flottörbrytare
- Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån
- Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts
- Keramisk tätning.
Videos
Användningsområden
- För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm
- För användning i översvämmade områden
Tillbehör
SP 9.500 Dirt Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.