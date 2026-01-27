Den maximala pumpkapaciteten på 9 500 liter per timme gör SP 9 500 Dirt till den perfekta instegsmodellen när man snabbt vill pumpa och flytta vatten från regntunnor och trädgårdsdammar. Det pumpar tillförlitligt ut rent och smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 20 millimeter i diameter. För kraftigare smuts kan ett extra förfilter monteras, vilket skyddar pumphjulet mot blockeringar som orsakas av t.ex. grenar. Glidringstätningen – en beprövad lösning från vår Professional-serie som är monterad i alla dränkbara pumpar – garanterar också att pumpen får utomordentligt lång livslängd. Den dränkbara smutsvattenpumpen är också försedd med en flottörbrytare som kopplar på och av pumpen beroende på vattennivån, vilket skyddar mot torrkörning. Med hjälp av en fästanordning för flottörbrytaren kan pumpen även kan användas vid låg vattennivå – ner till ett restvattendjup på 25 mm. Övriga praktiska funktioner: Anslutningsgängan i Quick Connect-kopplingen möjliggör snabb anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar.