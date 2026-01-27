Fatpumpen BP 2.000-18 är den perfekta lösningen för trädgårdar utan elanslutning och den perfekta ersättningen för vattenkannan. Med fatpumpen kan du återanvända vatten på ett miljövänligt sätt. Klämman för tunnmontering ger inte bara perfekt fäste för olika tunnor, utan även ergonomisk drift tack vare strömbrytaren, liksom möjlighet till batterimontering. Tack vare den transparenta batterikåpan har användaren perfekt överblick över batteridisplayen. För att säkerställa att slangen inte viks under vattning från tunnan finns en slangstyrning för att säkerställa konstant vattenflöde. Beroende på behov och användningsområde kan slangstyrningen placeras i 3 lägen: Antingen fastklickad till vänster eller höger om batterihållaren på tunnan eller lös på en fri yta på tunnans kant. Tack vare sin ringa storlek kan den lätta pumpen även placeras i trånga fatöppningar, till exempel i regnvattenbehållare. Det integrerade förfiltret skyddar pumpen från föroreningar. (Exkl. batteri och laddare)