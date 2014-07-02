Den dränkbara tryckpumpen BP 2 Cistern är idealisk för användning av alternativa vattenkällor för trädgårdsbevattning. Spara värdefullt dricksvatten och använd dig av regnvatten, brunnsvatten eller grundvatten till bevattning. Pumpen är extremt robust tack vare det rostfria pumphuset, gängade anslutningar och bärhandtaget. Genom att fästa ett rep kan du sänka ner den i exempelvis en djup brunn. Pumpen har ett integrerat förfilter och en justerbar nivåvippa som stänger av pumpen vid för låga vattennivåer och hindrar den därmed från torrkörning. Slanganslutningset, som kan användas för både 3/4 " och 1" slanganslutningar, ingår. Pumpen har integrerad backventil.