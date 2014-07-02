Cisternpump BP 2 Cistern
BP 2 Cistern med robust hölje i rostfritt stål är den idealiska dränkbara tryckpumpen för trädgårdsbevattning med hjälp av exempelvis regnvatten från en cistern. Slanganslutningset och nivåvippa ingår.
Den dränkbara tryckpumpen BP 2 Cistern är idealisk för användning av alternativa vattenkällor för trädgårdsbevattning. Spara värdefullt dricksvatten och använd dig av regnvatten, brunnsvatten eller grundvatten till bevattning. Pumpen är extremt robust tack vare det rostfria pumphuset, gängade anslutningar och bärhandtaget. Genom att fästa ett rep kan du sänka ner den i exempelvis en djup brunn. Pumpen har ett integrerat förfilter och en justerbar nivåvippa som stänger av pumpen vid för låga vattennivåer och hindrar den därmed från torrkörning. Slanganslutningset, som kan användas för både 3/4 " och 1" slanganslutningar, ingår. Pumpen har integrerad backventil.
Egenskaper och fördelar
Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängor och bärhandtagGer ökad livslängd och stöttålighet samt säkerställer säker transport och enkel hantering
Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventilSnabb anslutning av 3/4" och 1" slangar
Integrerat förfilterSkyddar pumpen mot nedsmutsning och ökar därmed dess livslängd och funktionstillförlitlighet
Nivåvippa med kabelfixtur
- Pålitligt justerbart torrkörningsskydd
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|800
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 5700
|Leveranshöjd (m)
|32
|Tryck (bar)
|Max. 3,2
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|130 x 130 x 475
Följande ingår
- Slangkoppling 1" och ¾" med slangklämma
Standardutrustning
- Integrerad backventil
- Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängor
- Flottörbrytare
- Robust stålhandtag
- Integrerat förfilter
- Enkel inställning av start- och stoppnivå
Tillbehör
BP 2 Cistern Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.