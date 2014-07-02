Cisternpump BP 2 Cistern

BP 2 Cistern med robust hölje i rostfritt stål är den idealiska dränkbara tryckpumpen för trädgårdsbevattning med hjälp av exempelvis regnvatten från en cistern. Slanganslutningset och nivåvippa ingår.

Den dränkbara tryckpumpen BP 2 Cistern är idealisk för användning av alternativa vattenkällor för trädgårdsbevattning. Spara värdefullt dricksvatten och använd dig av regnvatten, brunnsvatten eller grundvatten till bevattning. Pumpen är extremt robust tack vare det rostfria pumphuset, gängade anslutningar och bärhandtaget. Genom att fästa ett rep kan du sänka ner den i exempelvis en djup brunn. Pumpen har ett integrerat förfilter och en justerbar nivåvippa som stänger av pumpen vid för låga vattennivåer och hindrar den därmed från torrkörning. Slanganslutningset, som kan användas för både 3/4 " och 1" slanganslutningar, ingår. Pumpen har integrerad backventil.

Egenskaper och fördelar
Cisternpump BP 2 Cistern: Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängor och bärhandtag
Ger ökad livslängd och stöttålighet samt säkerställer säker transport och enkel hantering
Cisternpump BP 2 Cistern: Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventil
Snabb anslutning av 3/4" och 1" slangar
Cisternpump BP 2 Cistern: Integrerat förfilter
Skyddar pumpen mot nedsmutsning och ökar därmed dess livslängd och funktionstillförlitlighet
Nivåvippa med kabelfixtur
  • Pålitligt justerbart torrkörningsskydd
Specifikationer

Tekniska data

Nominell effekt (W) 800
Pumpkapacitet, max (l/h) < 5700
Leveranshöjd (m) 32
Tryck (bar) Max. 3,2
Nedsänkningsdjup (m) Max. 7
Temperatur (°C) Max. 35
Anslutningsgänga G1
Strömkabel (m) 10
Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Färg Silver
Vikt utan tillbehör (kg) 9,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 11,2
Mått (L × B × H) (mm) 130 x 130 x 475

Följande ingår

  • Slangkoppling 1" och ¾" med slangklämma

Standardutrustning

  • Integrerad backventil
  • Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängor
  • Flottörbrytare
  • Robust stålhandtag
  • Integrerat förfilter
  • Enkel inställning av start- och stoppnivå
Cisternpump BP 2 Cistern
