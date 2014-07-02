BP 2 Garden trädgårdspump är den perfekta instegslösning för miljövänlig trädgårdsbevattning från alternativa vattenkällor såsom cisterner, tankar, etc. Pumpen har imponerande sugkraft och optimal tryckprestanda. BP 2 Garden kan enkelt transporteras tack vare det ergonomiska handtaget. Trädgårdspumpen är också underhållsfri och kan anslutas utan verktyg. Tack vare den stora fotpedalen kan pumpen enkelt slås på och av på ett sätt som är skonsamt mot ryggen. Användningen av högkvalitativa material garanterar en lång livslängd. Kärcher erbjuder även en förlängd garanti på 5 år. Genom att ytterligare ansluta en elektronisk tryckvakt till BP 2 Garden fås en start- /stopfunktion som uppgraderar pumpen till användning även för vattenförsörjning till hushåll. En uppgradering innebär även ännu större bekvämlighet vid trädgårdsbevattning.