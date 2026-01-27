Detta praktiska startset innehåller allt du behöver för trädgårdsvattning från vattenfimpar eller cisterner. Höjdpunkten är förstås den kompakta och långvariga trädgårdspumpen BP 2 Garden, som imponerar med sin stora sugkraft och optimala tryckprestanda. Och som alla Kärchers trädgårdspumpar är den underhållsfri, kan installeras utan verktyg och kan bekvämt slås på och av utan att orsaka ryggsmärtor tack vare den stora fotpedalen. Dessutom kan bevattningspumpen uppgraderas med en automatisk start/stopp-funktion (med hjälp av en elektronisk tryckvakt) – för ännu mer bekvämlighet i trädgården eller för servicevattenförsörjningen i hushållet. Trädgårdspumpsetet kompletteras med en 3,5 meter vakuumbeständig spiralslang inklusive filter och backventil (G1 anslutningsgänga, 3/4" diameter), en 20 meter Kärcher PrimoFlex® slang (1/2" diameter) och ett munstycke, kopplingar och en kranadapter. Tack vare dess högkvalitativa material kommer detta set att ge dig nöje under en särskilt lång tid. Dessutom erbjuder Kärcher dig en valfri garantiförlängning till 5 år.