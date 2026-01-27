Hushållsvattenförsörjning BP 3.200 Home
Pumpautomaten BP 3 200 Home ger tillförlitlig och helautomatisk vattenpumpning för hushållsbruk. Med flödeshastighet på 3 200 l/tim.
Bruksvatten för tvättmaskiner och toaletter: Den imponerande pumpautomaten BP 3 Home uppfyller Kärchers höga kvalitetsstandarder och förser hushåll med en tillförlitlig källa för bruksvatten. Den gör att användarna enkelt kan ansluta till och använda alternativa vattenkällor som brunnar eller cisterner – automatiskt och med helt rätt tryck och kapacitet. BP 3.200 Home sätts på och stängs av automatiskt beroende på hur mycket vatten som behövs. Pumpen är utrustad med en mängd olika funktioner som backventil, integrerad tryckindikator, tryckutjämningsbehållare (19 liter) och överhettningsskydd. Det ergonomiska bärhandtaget gör den enkel att hantera och transportera. Pumpens bas, som kan fästas i underlaget med skruvar, säkerställer att pumpen står stadigt. BP 3.200 Home är enkel att använda med ett på/av-reglage direkt på pumpen. Högkvalitativa komponenter som en fläns och motoraxel i rostfritt stål ger inte enbart ett attraktivt utseende, utan ger även garanterat lång livslängd.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbar
Integrerat överhettningsskydd
Fläns och axel i rostfritt stål
Integrerad tryckindikering
Optimerade adaptrar
Separat påfyllningshål
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|600
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 3200
|Leveranshöjd (m)
|Max. 36
|Tryck (bar)
|Max. 3,6
|Arbetstryck (bar)
|1,5 - 2,8
|Sughöjd, max (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|439 x 269 x 517
Följande ingår
- Inkluderar två kopplingsadaptrar för G1-pumpar
Standardutrustning
- Integrerad tryckutjämningsbehållare: 19 l
- Integrerad tryckindikering
- Stänksäkert på/av-reglage
- Termostat
- Fläns och axel i rostfritt stål
- Inkluderar backventil
- Separat påfyllningshål
- Vattentömningsventil
Videos
Användningsområden
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.
Tillbehör
