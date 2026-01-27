Bruksvatten för tvättmaskiner och toaletter: Den imponerande pumpautomaten BP 3 Home uppfyller Kärchers höga kvalitetsstandarder och förser hushåll med en tillförlitlig källa för bruksvatten. Den gör att användarna enkelt kan ansluta till och använda alternativa vattenkällor som brunnar eller cisterner – automatiskt och med helt rätt tryck och kapacitet. BP 3.200 Home sätts på och stängs av automatiskt beroende på hur mycket vatten som behövs. Pumpen är utrustad med en mängd olika funktioner som backventil, integrerad tryckindikator, tryckutjämningsbehållare (19 liter) och överhettningsskydd. Det ergonomiska bärhandtaget gör den enkel att hantera och transportera. Pumpens bas, som kan fästas i underlaget med skruvar, säkerställer att pumpen står stadigt. BP 3.200 Home är enkel att använda med ett på/av-reglage direkt på pumpen. Högkvalitativa komponenter som en fläns och motoraxel i rostfritt stål ger inte enbart ett attraktivt utseende, utan ger även garanterat lång livslängd.