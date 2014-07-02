Trädgårdspump BP 3 Garden
BP 3 Garden trädgårdspump är den perfekta lösningen för miljövänlig trädgårdsbevattning från alternativa vattenkällor såsom cisterner, tankar, etc.
Den kompakta och slitstarka bevattningspumpen BP 3 Garden från Kärcher har hög pumpkapacitet och kan transportera vatten upp till en höjd av 40 m. För ett mer ekonomiskt och miljövänligt bruk, använd dig av alternativa vattenkällor så som cisterner och regnvattentunnor. Den robusta pumpen har en lätt design och tack vare det ergonomiska handtaget är den enkel att transportera. Pumpen är underhållsfri och kan anslutas utan verktyg. Tack vare den stora fotpedalen kan pumpen enkelt slås på och av på ett sätt som är skonsamt mot ryggen. BP 3 Garden är tillverkad av högkvalitativa material för lång livslängd. Kärcher erbjuder även en förlängd garanti på 5 år. Genom att ytterligare ansluta en elektronisk tryckvakt till BP 3 Garden fås en start- /stopfunktion som uppgraderar pumpen till användning även för vattenförsörjning till hushåll.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbarKärcher erbjuder en utökad garanti på fem år.
Bekväm fotomkopplareEnkel att slå på och av – skonsam mot ryggen.
Optimal sugfunktionKvalitetspumpen suger utan ansträngning upp vatten från 8 meters djup, t.ex. från en cistern.
Optimerade adaptrar
- Optimalt tätningssystem för enkel anslutning av pumpen utan verktyg.
Ergonomiskt handtag
- Enkel att hantera och transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|800
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 3500
|Leveranshöjd (m)
|40
|Tryck (bar)
|Max. 4
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,5
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|220 x 405 x 260
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Ergonomiskt bärhandtag
Videos
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
Tillbehör
BP 3 Garden Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.