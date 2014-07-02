Trädgårdspump BP 3 Garden

BP 3 Garden trädgårdspump är den perfekta lösningen för miljövänlig trädgårdsbevattning från alternativa vattenkällor såsom cisterner, tankar, etc.

Den kompakta och slitstarka bevattningspumpen BP 3 Garden från Kärcher har hög pumpkapacitet och kan transportera vatten upp till en höjd av 40 m. För ett mer ekonomiskt och miljövänligt bruk, använd dig av alternativa vattenkällor så som cisterner och regnvattentunnor. Den robusta pumpen har en lätt design och tack vare det ergonomiska handtaget är den enkel att transportera. Pumpen är underhållsfri och kan anslutas utan verktyg. Tack vare den stora fotpedalen kan pumpen enkelt slås på och av på ett sätt som är skonsamt mot ryggen. BP 3 Garden är tillverkad av högkvalitativa material för lång livslängd. Kärcher erbjuder även en förlängd garanti på 5 år. Genom att ytterligare ansluta en elektronisk tryckvakt till BP 3 Garden fås en start- /stopfunktion som uppgraderar pumpen till användning även för vattenförsörjning till hushåll.

Egenskaper och fördelar
Trädgårdspump BP 3 Garden: Robust och hållbar
Robust och hållbar
Kärcher erbjuder en utökad garanti på fem år.
Trädgårdspump BP 3 Garden: Bekväm fotomkopplare
Bekväm fotomkopplare
Enkel att slå på och av – skonsam mot ryggen.
Trädgårdspump BP 3 Garden: Optimal sugfunktion
Optimal sugfunktion
Kvalitetspumpen suger utan ansträngning upp vatten från 8 meters djup, t.ex. från en cistern.
Optimerade adaptrar
  • Optimalt tätningssystem för enkel anslutning av pumpen utan verktyg.
Ergonomiskt handtag
  • Enkel att hantera och transportera.
Specifikationer

Tekniska data

Nominell effekt (W) 800
Pumpkapacitet, max (l/h) < 3500
Leveranshöjd (m) 40
Tryck (bar) Max. 4
Sughöjd (m) 8
Temperatur (°C) Max. 35
Anslutningsgänga G1
Strömkabel (m) 1,5
Spänning (V) 230 - 240
Frekvens (Hz) 50
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 8,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 9,1
Mått (L × B × H) (mm) 220 x 405 x 260

Följande ingår

  • Anslutningsadapter för G1 pumpar

Standardutrustning

  • Optimal anslutningsstuts
  • Bekväm fotomkopplare
  • Ergonomiskt bärhandtag
Trädgårdspump BP 3 Garden
Trädgårdspump BP 3 Garden
Videos
Användningsområden
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
Tillbehör
BP 3 Garden Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

SE ALLA VÅRA BEVATTNINGSPUMPAR