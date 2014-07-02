Den kompakta och slitstarka bevattningspumpen BP 3 Garden från Kärcher har hög pumpkapacitet och kan transportera vatten upp till en höjd av 40 m. För ett mer ekonomiskt och miljövänligt bruk, använd dig av alternativa vattenkällor så som cisterner och regnvattentunnor. Den robusta pumpen har en lätt design och tack vare det ergonomiska handtaget är den enkel att transportera. Pumpen är underhållsfri och kan anslutas utan verktyg. Tack vare den stora fotpedalen kan pumpen enkelt slås på och av på ett sätt som är skonsamt mot ryggen. BP 3 Garden är tillverkad av högkvalitativa material för lång livslängd. Kärcher erbjuder även en förlängd garanti på 5 år. Genom att ytterligare ansluta en elektronisk tryckvakt till BP 3 Garden fås en start- /stopfunktion som uppgraderar pumpen till användning även för vattenförsörjning till hushåll.