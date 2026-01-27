Klart för användning omedelbart: trädgårdspumpset "BP 3 Garden Set Plus", med 3,5 m vakuumtät spiralslang inkl. filter och backventil (G1" anslutningsgänga, 3/4" diameter) och trädgårdsslangset inkl. 20 m Kärcher PrimoFlex-slang (1/2" diameter) är idealisk för trädgårdsbevattning från vattenstumpar eller cisterner. Trädgårdsslangsuppsättningen innehåller även ett munstycke, kopplingar och krananslutning. Den robusta pumpen är lätt och lätt att transportera tack vare sitt ergonomiska handtag. Kärchers trädgårdspumpar är underhållsfria, kan installeras utan att använda verktyg och kan enkelt sättas på baksidan som slås på och av. Högkvalitativa material garanterar en lång livslängd. Kärcher erbjuder även en utökad garanti på fem år. BP 3 Garden kan monteras på en pump med automatisk start/stoppfunktion med hjälp av en elektronisk tryckbrytare - för ännu mer komfort i trädgården eller för husets vattenförsörjning.