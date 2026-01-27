Trädgårdspump BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden Set Plus är redo att användas omedelbart tack vare sug- och trädgårdsslangset. Den hållbara och kraftfulla trädgårdspumpen är idealisk för bevattning från tankar/cisterner.

Klart för användning omedelbart: trädgårdspumpset "BP 3 Garden Set Plus", med 3,5 m vakuumtät spiralslang inkl. filter och backventil (G1" anslutningsgänga, 3/4" diameter) och trädgårdsslangset inkl. 20 m Kärcher PrimoFlex-slang (1/2" diameter) är idealisk för trädgårdsbevattning från vattenstumpar eller cisterner. Trädgårdsslangsuppsättningen innehåller även ett munstycke, kopplingar och krananslutning. Den robusta pumpen är lätt och lätt att transportera tack vare sitt ergonomiska handtag. Kärchers trädgårdspumpar är underhållsfria, kan installeras utan att använda verktyg och kan enkelt sättas på baksidan som slås på och av. Högkvalitativa material garanterar en lång livslängd. Kärcher erbjuder även en utökad garanti på fem år. BP 3 Garden kan monteras på en pump med automatisk start/stoppfunktion med hjälp av en elektronisk tryckbrytare - för ännu mer komfort i trädgården eller för husets vattenförsörjning.

Egenskaper och fördelar
Trädgårdspump BP 3 Garden Set Plus: Robust och hållbar
Kärcher erbjuder en utökad garanti på fem år.
Trädgårdspump BP 3 Garden Set Plus: Bekväm fotomkopplare
Enkel att slå på och av – skonsam mot ryggen.
Trädgårdspump BP 3 Garden Set Plus: Redo att användas direkt
Inkluderar sug- och trädgårdsslangset som är redo att användas.
Optimal sugfunktion
  • Kvalitetspumpen suger utan ansträngning upp vatten från 8 meters djup, t.ex. från en cistern.
Optimerade adaptrar
  • Optimalt tätningssystem för enkel anslutning av pumpen utan verktyg.
Ergonomiskt handtag
  • Enkel att hantera och transportera.
Specifikationer

Tekniska data

Nominell effekt (W) 800
Pumpkapacitet, max (l/h) < 3500
Leveranshöjd (m) 40
Tryck (bar) Max. 4
Sughöjd (m) 8
Temperatur (°C) Max. 35
Anslutningsgänga G1
Strömkabel (m) 1,5
Spänning (V) 230 - 240
Frekvens (Hz) 50
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 8,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 12,8
Mått (L × B × H) (mm) 220 x 405 x 260

Följande ingår

  • Anslutningsadapter för G1 pumpar
  • Bevattningsset ingår

Standardutrustning

  • Optimal anslutningsstuts
  • Bekväm fotomkopplare
  • Ergonomiskt bärhandtag
Trädgårdspump BP 3 Garden Set Plus
Användningsområden
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
