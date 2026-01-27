Trädgårdspump BP 3 Garden Set Plus
BP 3 Garden Set Plus är redo att användas omedelbart tack vare sug- och trädgårdsslangset. Den hållbara och kraftfulla trädgårdspumpen är idealisk för bevattning från tankar/cisterner.
Klart för användning omedelbart: trädgårdspumpset "BP 3 Garden Set Plus", med 3,5 m vakuumtät spiralslang inkl. filter och backventil (G1" anslutningsgänga, 3/4" diameter) och trädgårdsslangset inkl. 20 m Kärcher PrimoFlex-slang (1/2" diameter) är idealisk för trädgårdsbevattning från vattenstumpar eller cisterner. Trädgårdsslangsuppsättningen innehåller även ett munstycke, kopplingar och krananslutning. Den robusta pumpen är lätt och lätt att transportera tack vare sitt ergonomiska handtag. Kärchers trädgårdspumpar är underhållsfria, kan installeras utan att använda verktyg och kan enkelt sättas på baksidan som slås på och av. Högkvalitativa material garanterar en lång livslängd. Kärcher erbjuder även en utökad garanti på fem år. BP 3 Garden kan monteras på en pump med automatisk start/stoppfunktion med hjälp av en elektronisk tryckbrytare - för ännu mer komfort i trädgården eller för husets vattenförsörjning.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbarKärcher erbjuder en utökad garanti på fem år.
Bekväm fotomkopplareEnkel att slå på och av – skonsam mot ryggen.
Redo att användas direktInkluderar sug- och trädgårdsslangset som är redo att användas.
Optimal sugfunktion
- Kvalitetspumpen suger utan ansträngning upp vatten från 8 meters djup, t.ex. från en cistern.
Optimerade adaptrar
- Optimalt tätningssystem för enkel anslutning av pumpen utan verktyg.
Ergonomiskt handtag
- Enkel att hantera och transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|800
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 3500
|Leveranshöjd (m)
|40
|Tryck (bar)
|Max. 4
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,5
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|220 x 405 x 260
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
- Bevattningsset ingår
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Ergonomiskt bärhandtag
Videos
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.