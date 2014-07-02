BP 3 Home & Garden är idealisk för trädgårdsbevattning eller att förse tvättmaskin och toalett med vatten alternativa källor från t.ex. cisterner. Med automatisk start- /stopfunktion. Tack vare torrkörningsskyddet stängs pumpen av automatiskt när varningslampa lyser. Den kraftfulla pumpen är underhållsfri och har imponerande konstant tryck. För extra komfort ingår fotomkopplare, två utgångar för samtidig användning av flera enheter samt ljudabsorberande gummifötter. För pålitlig drift ingår förfilter och backventil. Högkvalitativa material garanterar lång livslängd. Kärcher erbjuder även förlängd 5-års garanti.