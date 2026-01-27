Trädgårdspump BP 4.500 Garden
Trädgårdspumpen BP 4.500 Garden är den perfekta lösningen på instegsnivå för miljövänlig trädgårdsbevattning från alternativa vattenkällor som cisterner eller tankar. Med flödeshastighet på 4 500 l/tim.
Den kompakta, robusta och långlivade trädgårdspumpen BP 4.500 Garden är den perfekta instegsmodellen för trädgårdsbevattning med vatten från alternativa källor som tankar och regntunnor. Pumpen har imponerande sugeffekt och optimal tryckprestanda. BP 4.500 Garden kan enkelt flyttas med hjälp av det ergonomiska handtaget och tack vare den låga vikten. Trädgårdspumpen är också underhållsfri och kan anslutas utan att behöva använda verktyg. Enheten kan enkelt slås på och av med en stor fotomkopplare, vilket skyddar ryggen. Användningen av högkvalitativa material garanterar en lång livslängd. Och dessutom: Med en elektronisk tryckströmställare kan BP 4.500 Garden uppgraderas till en pump med automatisk start/stopp-funktion. Detta ger ännu större komfort i samband med trädgårdsbevattning. Men det är inte allt: Den uppgraderade pumpen är perfekt för bruksvattenförsörjningen till hushållet.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbar
Bekväm fotomkopplare
Optimal sugfunktion
Separat påfyllningshål
Dräneringsskruv
Optimerade adaptrar
Ergonomiskt handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|550
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 4500
|Leveranshöjd (m)
|Max. 36
|Tryck (bar)
|Max. 3,6
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,5
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Separat påfyllningshål
- Vattentömningsventil
- Ergonomiskt bärhandtag
Videos
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.