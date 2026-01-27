Den kompakta, robusta och långlivade trädgårdspumpen BP 4.500 Garden är den perfekta instegsmodellen för trädgårdsbevattning med vatten från alternativa källor som tankar och regntunnor. Pumpen har imponerande sugeffekt och optimal tryckprestanda. BP 4.500 Garden kan enkelt flyttas med hjälp av det ergonomiska handtaget och tack vare den låga vikten. Trädgårdspumpen är också underhållsfri och kan anslutas utan att behöva använda verktyg. Enheten kan enkelt slås på och av med en stor fotomkopplare, vilket skyddar ryggen. Användningen av högkvalitativa material garanterar en lång livslängd. Och dessutom: Med en elektronisk tryckströmställare kan BP 4.500 Garden uppgraderas till en pump med automatisk start/stopp-funktion. Detta ger ännu större komfort i samband med trädgårdsbevattning. Men det är inte allt: Den uppgraderade pumpen är perfekt för bruksvattenförsörjningen till hushållet.