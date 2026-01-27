Detta praktiska startset innehåller allt du behöver för trädgårdsbevattning från regntunnor eller cisterner. Höjdpunkten är förstås den kompakta och långlivade trädgårdspumpen BP 4.500 Garden, vilken imponerar med sin stora sugeffekt och optimala tryckprestanda.Precis som alla Kärchers trädgårdspumpar är den underhållsfri, kan installeras utan verktyg och kan enkelt slås på och av utan att belasta ryggen tack vare den stora fotpedalen. Dessutom kan bevattningspumpen uppgraderas med en automatisk start/stopp-funktion (med hjälp av en elektronisk tryckströmställare) – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet. Trädgårdspumpsetet kompletteras av en 3,5 meter lång vakuumbeständig sugslang, inklusive filter och backventil (G1-anslutningsgänga, 3/4" diameter), en 20 meter lång Kärcher PrimoFlex®-slang (1/2" diameter), samt ett munstycke, kopplingar och en kranadapter.