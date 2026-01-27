Pumpautomaten BP 4 900 Home ger tillförlitlig och helautomatisk vattenpumpning för hushållsbruk. Den ger tryck där du vill använda det, som att försörja en tvättmaskin eller ett badrum. Den kraftfulla BP 4.900 Home erbjuder beprövad Kärcher-kvalitet och gör vatten tillgängligt från alternativa källor som brunnar eller tankar. Hempumparna sätts på och stängs av automatiskt efter behov. Den omfattande pumputrustningen inkluderar en backventil, integrerad tryckindikator, 24 liters tryckkompenserande tank och termiskt skydd. Det integrerade överhettningsskyddet ger ökad säkerhet vid nödsituationer: Pumpen stängs av automatiskt så fort den torrkörs. Pumpen har också extremt lång livslängd tack vare komponenterna av rostfritt stål och stödbenen som kan fästas i marken med skruvar vilket alltid garanterar en stabil position.