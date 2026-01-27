Hushållsvattenförsörjning BP 4.900 Home
Pumpautomaten BP 4 900 Home ger tillförlitlig och helautomatisk vattenpumpning för hushållsbruk. Den ger tryck där du vill använda det, som att försörja en tvättmaskin eller ett badrum. Den kraftfulla BP 4.900 Home erbjuder beprövad Kärcher-kvalitet och gör vatten tillgängligt från alternativa källor som brunnar eller tankar. Hempumparna sätts på och stängs av automatiskt efter behov. Den omfattande pumputrustningen inkluderar en backventil, integrerad tryckindikator, 24 liters tryckkompenserande tank och termiskt skydd. Det integrerade överhettningsskyddet ger ökad säkerhet vid nödsituationer: Pumpen stängs av automatiskt så fort den torrkörs. Pumpen har också extremt lång livslängd tack vare komponenterna av rostfritt stål och stödbenen som kan fästas i marken med skruvar vilket alltid garanterar en stabil position.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbar
Integrerat överhettningsskydd
Fläns och axel i rostfritt stål
Integrerad tryckindikering
Optimerade adaptrar
Stödben som kan fästas med skruv
Separat påfyllningshål
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1150
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 4900
|Leveranshöjd (m)
|Max. 50
|Tryck (bar)
|Max. 5
|Arbetstryck (bar)
|1,5 - 3,5
|Sughöjd, max (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|13,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|18
|Mått (L × B × H) (mm)
|506 x 269 x 540
Följande ingår
- Inkluderar två kopplingsadaptrar för G1-pumpar
Standardutrustning
- Integrerad tryckutjämningsbehållare: 24 l
- Integrerad tryckindikering
- Stänksäkert på/av-reglage
- Termostat
- Fläns och axel i rostfritt stål
- Inkluderar backventil
- Separat påfyllningshål
- Vattentömningsventil
Användningsområden
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.
Tillbehör
