Dränkbar tryckpump BP 4 Deep Well
BP 4 Deep Well med robust hölje i rostfritt stål är den idealiska dränkbara tryckpumpen för trädgårdsbevattning med hjälp av exempelvis regnvatten från en djup brunn. Med installationsstöd och separerat på / av-knapp.
Den dränkbara tryckpumpen BP 4 Deep Well är idealisk för användning med alternativa vattenkällor. Använd den till trädgårdsbevattning eller tillsammans med en tryckbrytare för vattenförsörjning. Spara värdefullt dricksvatten genom att använda vatten från din egen brunn till bevattning. Det integrerade förfiltret och ståbenen skyddar vattenintaget mot nedsmutsning både under och efter installation. Med det medföljande 15 m långa fästrepet kan du enkelt och säkert sänka ned pumpen i djupa brunnar. Med separat på / av-knapp i slutet på kabeln för enkel användning. Slanganslutningset, som kan användas för både 3/4 " och 1" slanganslutningar, ingår. Pumpen har integrerad backventil.
Egenskaper och fördelar
Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängorÖkad livslängd och stöttålighet
Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventilSnabb anslutning av 3/4" och 1" slangar
Ståben för installationshjälpPålitligt skydd mot smuts vid nedsänkning och installation
Av-/påknapp på stickkontakten.
- Enkel och säker pumpdrift
15 meter fästrep ingår
- Håller pumpen säkert på plats
Integrerat förfilter
- Skyddar pumpen mot nedsmutsning och ökar därmed dess livslängd och funktionstillförlitlighet
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|700
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 4600
|Leveranshöjd (m)
|43
|Tryck (bar)
|Max. 4,3
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 12
|Minsta brunnrörsdiameter (mm)
|150
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|15
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|105 x 105 x 710
Följande ingår
- Slangkoppling 1" och ¾" med slangklämma
- 30 meter fästrep ingår
Standardutrustning
- Integrerad backventil
- Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängor
- Ståben för installationshjälp
- Integrerat förfilter
- Möjlighet att använda fästrep
- Separat på-/av-knapp i slutet på elkabeln
Tillbehör
BP 4 Deep Well Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.