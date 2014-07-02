Den dränkbara tryckpumpen BP 4 Deep Well är idealisk för användning med alternativa vattenkällor. Använd den till trädgårdsbevattning eller tillsammans med en tryckbrytare för vattenförsörjning. Spara värdefullt dricksvatten genom att använda vatten från din egen brunn till bevattning. Det integrerade förfiltret och ståbenen skyddar vattenintaget mot nedsmutsning både under och efter installation. Med det medföljande 15 m långa fästrepet kan du enkelt och säkert sänka ned pumpen i djupa brunnar. Med separat på / av-knapp i slutet på kabeln för enkel användning. Slanganslutningset, som kan användas för både 3/4 " och 1" slanganslutningar, ingår. Pumpen har integrerad backventil.