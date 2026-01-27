Trädgårdspump BP 5.000 Garden
Den hållbara och kraftfulla trädgårdspumpen BP 5.000 Garden är perfekt för miljövänlig trädgårdsbevattning med vatten från alternativa källor som cisterner eller tankar. Med flödeshastighet på 5 000 l/tim.
Trädgårdsbevattning på ett smart sätt: Tack vare hög sugeffekt och tryckprestanda möjliggör den kompakta och långlivade trädgårdspumpen BP 5.000 Garden från Kärcher en praktisk, miljövänlig och kostnadsbesparande användning av vatten från regntunnor och tankar. Den robusta pumpen har låg vikt och kan bekvämt transporteras tack vare det ergonomiska handtaget. Trädgårdspumpen är underhållsfri och kan anslutas utan att behöva använda verktyg. Den stora fotomkopplaren gör att du enkelt kan sätta på och stänga av pumpen utan att belasta ryggen. Pumpen är tillverkad av högkvalitativa material, vilket garanterar en lång livslängd. Med hjälp av en elektronisk tryckströmställare kan BP 5.000 Garden uppgraderas till en pump med en automatisk start-/stoppfunktion – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbar
Bekväm fotomkopplare
Optimal sugfunktion
Separat påfyllningshål
Dräneringsskruv
Optimerade adaptrar
Ergonomiskt handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|650
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 5000
|Leveranshöjd (m)
|Max. 40
|Tryck (bar)
|Max. 4
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,5
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Separat påfyllningshål
- Vattentömningsventil
- Ergonomiskt bärhandtag
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.