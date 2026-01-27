Kan användas direkt: Trädgårdspumpsetet BP 5.000 Garden Set Plus med 3,5 m vakuumbeständig sugslang, inklusive filter och backventil (G1"-anslutningsgänga, 3/4"-diameter), och trädgårdsslangsetet med en 20 m Kärcher PrimoFlex-slang (1/2" diameter) är perfekt för att bevattna trädgården från regntunnor eller tankar. Trädgårdsslangsetet innehåller även munstycke, kopplingar och kranadapter. Den robusta pumpen är lätt att flytta tack vare det ergonomiska handtaget. Kärchers trädgårdspumpar är underhållsfria, kan installeras utan verktyg och kan enkelt slås på och av utan att belasta ryggen tack vare den stora fotpedalen. De högkvalitativa materialen ger en lång livslängd. Med hjälp av en elektronisk tryckströmställare kan BP 5.000 Garden uppgraderas till en pump med en automatisk start-/stoppfunktion – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet.