Trädgårdspump BP 5.000 Garden Set Plus
Det kompletta setet: BP 5 000 Garden Set Plus inkl. trädgårdspump, sug- och trädgårdsslang. Den slitstarka och kraftfulla trädgårdspumpen är perfekt för bevattning från tankar eller cisterner. Med flödeshastighet på 5 000 l/tim.
Kan användas direkt: Trädgårdspumpsetet BP 5.000 Garden Set Plus med 3,5 m vakuumbeständig sugslang, inklusive filter och backventil (G1"-anslutningsgänga, 3/4"-diameter), och trädgårdsslangsetet med en 20 m Kärcher PrimoFlex-slang (1/2" diameter) är perfekt för att bevattna trädgården från regntunnor eller tankar. Trädgårdsslangsetet innehåller även munstycke, kopplingar och kranadapter. Den robusta pumpen är lätt att flytta tack vare det ergonomiska handtaget. Kärchers trädgårdspumpar är underhållsfria, kan installeras utan verktyg och kan enkelt slås på och av utan att belasta ryggen tack vare den stora fotpedalen. De högkvalitativa materialen ger en lång livslängd. Med hjälp av en elektronisk tryckströmställare kan BP 5.000 Garden uppgraderas till en pump med en automatisk start-/stoppfunktion – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbar
Bekväm fotomkopplare
Redo att användas direkt
Optimal sugfunktion
Separat påfyllningshål
Dräneringsskruv
Optimerade adaptrar
Ergonomiskt handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|650
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 5000
|Leveranshöjd (m)
|Max. 40
|Tryck (bar)
|Max. 4
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,5
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
- Sugslangset ingår
- Bevattningsset ingår
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Separat påfyllningshål
- Vattentömningsventil
- Ergonomiskt bärhandtag
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.