Pump för hushåll BP 5 Home & Garden
BP 5 Home & Garden är en premium hem- och trädgårdpump med en effektiv 4-stegs-enhet för trädgårdsbevattning och vattenförsörjning av hushåll (t.ex. med regnvatten). Praktisk, kraftfull och pålitlig.
Den underhållsfria kvalitetspumpen BP 5 Home & Garden är idealisk för användning med alternativa vattenkällor, oavsett om du behöver vattna trädgården eller förse tvättstugan med vatten. Den har automatiska start- / stoppfunktionen. Tack vare torrkörningsskyddet stängs pumpen av automatiskt när varningslampan lyser. BP 5 Home & Garden kräver mindre motoreffekt än konventionella lpumpar vilket ger en energibesparing på ca 30%. För extra komfort ingår fotomkopplare, två utgångar för samtidig användning av flera enheter samt ljudabsorberande gummifötter. För pålitlig drift ingår förfilter och backventil. Högkvalitativa material garanterar lång livslängd. Kärcher erbjuder även förlängd 5-års garanti.
Egenskaper och fördelar
Enkel att använda i hemmet och i trädgården
- Tillförlitlig försörjning av hemmet och konstant tryck för trädgårdsbevattning.
Säker och hållbar
- Med förfilter, backventil och torrkörningsskydd som standard.
Flerstegs pumptyp
- Extremt energieffektiv och mycket låg ljudnivå.
Automatisk start/stopp
- Pumpen startar och stoppar automatiskt allt efter behov.
Optimal sugfunktion
- Kvalitetspumpen suger utan ansträngning upp vatten från 8 meters djup, t.ex. från en cistern.
Funktionsdisplay
- Indikering av sug- eller tryckrelaterade fel.
Två vattenutgångar
- Kan användas för flera uppgifter samtidigt, t.ex. bevattning av gräsmattan med sprinkler och samtidig bevattning av trädgården med slang.
Flexibel T-kopplingsadapter
- Flexibel installation för optimal dragning av anslutna slangar.
Bekväm fotomkopplare
- Enkel att slå på och av – skonsam mot ryggen.
Ergonomiskt handtag
- Enkel att hantera och transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 6000
|Leveranshöjd (m)
|48
|Tryck (bar)
|Max. 4,8
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,85
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Automatiskt start-/stopfunktion
- Inkl. förfilter och backventil
- Torrgångsskydd
- Stort påfyllningsrör
- Ergonomiskt bärhandtag
- Sladdförvaring
- Funktionsdisplay
- Två vattenutgångar
- Roterande ljuddämpande gummifötter
Videos
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.
Tillbehör
BP 5 Home & Garden Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.