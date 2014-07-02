Den underhållsfria kvalitetspumpen BP 5 Home & Garden är idealisk för användning med alternativa vattenkällor, oavsett om du behöver vattna trädgården eller förse tvättstugan med vatten. Den har automatiska start- / stoppfunktionen. Tack vare torrkörningsskyddet stängs pumpen av automatiskt när varningslampan lyser. BP 5 Home & Garden kräver mindre motoreffekt än konventionella lpumpar vilket ger en energibesparing på ca 30%. För extra komfort ingår fotomkopplare, två utgångar för samtidig användning av flera enheter samt ljudabsorberande gummifötter. För pålitlig drift ingår förfilter och backventil. Högkvalitativa material garanterar lång livslängd. Kärcher erbjuder även förlängd 5-års garanti.