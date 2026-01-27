Trädgårdspump BP 6.000 Garden
Den hållbara och kraftfulla trädgårdspumpen BP 6.000 Garden är perfekt för miljövänlig trädgårdsbevattning med vatten från alternativa källor som cisterner eller tankar. Med flödeshastighet på 6 000 l/tim.
Vatten från regntunnor och tankar kan användas av trädgårdspumpen BP 6.000 Garden från Kärcher på ett praktiskt och miljövänligt sätt. Den kompakta vattenpumpen ger hög sugeffekt och tryckutgång. Den lätta men robusta pumpen är tillverkad av högkvalitativa material, vilket garanterar en lång livslängd. Trädgårdspumpen är underhållsfri, kan anslutas utan verktyg och kan enkelt transporteras med hjälp av det ergonomiska handtaget. Övriga praktiska funktioner: Den stora fotomkopplaren gör att du kan sätta på och stänga av pumpen utan att belasta ryggen. Med hjälp av en elektronisk tryckströmställare kan BP 6.000 Garden uppgraderas till en pump med en automatisk start-/stoppfunktion – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbar
Bekväm fotomkopplare
Optimal sugfunktion
Separat påfyllningshål
Dräneringsskruv
Optimerade adaptrar
Ergonomiskt handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 6000
|Leveranshöjd (m)
|Max. 45
|Tryck (bar)
|Max. 4,5
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,5
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Separat påfyllningshål
- Vattentömningsventil
- Ergonomiskt bärhandtag
Videos
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.