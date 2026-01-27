Tack vare hög sugeffekt och tryckprestanda ger BP 6.000 Garden Set de perfekta förutsättningarna för praktisk och enkel trädgårdsbevattning från regntunnor eller tankar. BP 6.000 Garden Set med en 3,5 m vakuumbeständig sugslang med filter och backventil (G1"-anslutningsgänga, 3/4"-diameter) gör att man omedelbart kan använda den robusta, lätta pumpen som enkelt kan flyttas med det ergonomiska handtaget. Kärchers trädgårdspumpar är kraftfulla och underhållsfria, och de kan anslutas utan att man behöver använda verktyg. De kan också enkelt slås på och av med hjälp av en fotomkopplare, vilket skyddar ryggen. Materialen är högkvalitativa, vilket ger lång livslängd. Med hjälp av en elektronisk tryckströmställare kan BP 6.000 Garden uppgraderas till en pump med en automatisk start-/stoppfunktion – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet.