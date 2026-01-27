Trädgårdspump BP 6.000 Garden Set
BP 6.000 Garden Set innehåller allt du behöver för enkel bevattning, inklusive trädgårdspump, sugslang och en sugsats så att den slitstarka och kraftfulla trädgårdspumpen kan användas direkt för bevattning av trädgården. Med flödeshastighet på 6 000 l/tim.
Tack vare hög sugeffekt och tryckprestanda ger BP 6.000 Garden Set de perfekta förutsättningarna för praktisk och enkel trädgårdsbevattning från regntunnor eller tankar. BP 6.000 Garden Set med en 3,5 m vakuumbeständig sugslang med filter och backventil (G1"-anslutningsgänga, 3/4"-diameter) gör att man omedelbart kan använda den robusta, lätta pumpen som enkelt kan flyttas med det ergonomiska handtaget. Kärchers trädgårdspumpar är kraftfulla och underhållsfria, och de kan anslutas utan att man behöver använda verktyg. De kan också enkelt slås på och av med hjälp av en fotomkopplare, vilket skyddar ryggen. Materialen är högkvalitativa, vilket ger lång livslängd. Med hjälp av en elektronisk tryckströmställare kan BP 6.000 Garden uppgraderas till en pump med en automatisk start-/stoppfunktion – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbar
Bekväm fotomkopplare
Redo att användas direkt
Optimal sugfunktion
Separat påfyllningshål
Dräneringsskruv
Optimerade adaptrar
Ergonomiskt handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 6000
|Leveranshöjd (m)
|Max. 45
|Tryck (bar)
|Max. 4,5
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,5
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
- Sugslangset ingår
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Separat påfyllningshål
- Vattentömningsventil
- Ergonomiskt bärhandtag
Videos
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.