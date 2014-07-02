Dränkbar tryckpump BP 6 Deep Well
BP 6 Deep Well dränkbar tryckpump med 30 m anslutningskabel - perfekt vid användning av grundvatten från djupa brunnar. Med rostfritt stålhölje, ståben som installationsstöd och separerat på / av-knapp.
Tack vare den 30 m långa anslutningskabeln är den dränkbara tryckpumpen BP 6 Deep Well idealisk för användning med alternativa vattenkällor från riktigt djupa brunnar. Använd den till trädgårdsbevattning eller tillsammans med en tryckbrytare för vattenförsörjning. Spara värdefullt dricksvatten genom att använda vatten från din egen brunn till bevattning. Pumpen är mycket robust tack vare att anslutningsgängorna och pumphuset är tillverkat i rostfritt stål. Det integrerade förfiltret och ståbenen skyddar vattenintaget mot nedsmutsning både under och efter installation. Med det medföljande 30 m långa fästrepet kan du enkelt och säkert sänka ned pumpen i riktigt djupa brunnar. Med separat på / av-knapp i slutet på kabeln för enkel användning. Slanganslutningset, som kan användas för både 3/4 " och 1" slanganslutningar, ingår. Pumpen har integrerad backventil.
Egenskaper och fördelar
Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängorÖkad livslängd och stöttålighet
30 m anslutningskabelSäker användning även med djupa brunnar
Inkluderar pumpanslutningsstycke och backventilSnabb anslutning av 3/4" och 1" slangar
Ståben för installationshjälp
- Pålitligt skydd mot smuts vid nedsänkning och installation
Av-/påknapp på stickkontakten.
- Enkel och säker pumpdrift
30 meter fästrep ingår
- Håller pumpen säkert på plats
Integrerat förfilter
- Skyddar pumpen mot nedsmutsning och ökar därmed dess livslängd och funktionstillförlitlighet
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 5000
|Leveranshöjd (m)
|55
|Tryck (bar)
|Max. 5,5
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 27
|Minsta brunnrörsdiameter (mm)
|150
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|30
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|14,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|105 x 105 x 810
Följande ingår
- Slangkoppling 1" och ¾" med slangklämma
- 30 meter fästlina medföljer
Standardutrustning
- Integrerad backventil
- Rostfritt stålhölje samt rostfria anslutninggängor
- Ståben för installationshjälp
- Integrerat förfilter
- Möjlighet att använda fästrep
- Separat på-/av-knapp i slutet på elkabeln
- Kabellängd 30 meter
Tillbehör
