Tack vare den 30 m långa anslutningskabeln är den dränkbara tryckpumpen BP 6 Deep Well idealisk för användning med alternativa vattenkällor från riktigt djupa brunnar. Använd den till trädgårdsbevattning eller tillsammans med en tryckbrytare för vattenförsörjning. Spara värdefullt dricksvatten genom att använda vatten från din egen brunn till bevattning. Pumpen är mycket robust tack vare att anslutningsgängorna och pumphuset är tillverkat i rostfritt stål. Det integrerade förfiltret och ståbenen skyddar vattenintaget mot nedsmutsning både under och efter installation. Med det medföljande 30 m långa fästrepet kan du enkelt och säkert sänka ned pumpen i riktigt djupa brunnar. Med separat på / av-knapp i slutet på kabeln för enkel användning. Slanganslutningset, som kan användas för både 3/4 " och 1" slanganslutningar, ingår. Pumpen har integrerad backventil.