Vatten från regntunnor och tankar kan användas av trädgårdspumpen BP 7.000 Garden från Kärcher på ett praktiskt och miljövänligt sätt. Den kompakta vattenpumpen ger hög sugeffekt och tryckutgång. Den lätta men robusta pumpen är tillverkad av högkvalitativa material, vilket garanterar en lång livslängd. Trädgårdspumpen är underhållsfri, kan anslutas utan verktyg och kan enkelt transporteras med hjälp av det ergonomiska handtaget. Övriga praktiska funktioner: Den stora fotomkopplaren gör att du kan sätta på och stänga av pumpen utan att belasta ryggen. Med hjälp av en elektronisk tryckströmställare kan BP 7.000 Garden uppgraderas till en pump med en automatisk start-/stoppfunktion – vilket ger ännu mer komfort vid trädgårdsarbete eller bruksvattenförsörjning till hushållet.