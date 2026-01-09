Pump för hushåll BP 7 Home & Garden
BP 7 Home & Garden är en effektiv och hållbar premium pump. 5-stegsenhet som är perfekt för trädgårdsbevattning eller vattenförsörning. Lätt, stark och säker!
Oavsett om det är bevattning i trädgården eller för att leverera vatten till din tvättmaskin eller toalett: Den hållbara och underhållsfria kvalitetspumpen BP 7 Home & Garden är idealisk för användning med alternativa vattenkällor så som cisterner eller regnvattentunnor. BP 7 växlar självständigt tack vare den automatiska start / stoppfunktionen - och sedan av igen. 5-stegs enheten är underhållsfri, hållbar och av hög kvalitet vilket garanterar smidig och effektiv användning. I jämförelse med konventionella pumpar, sparar du upp till 30% energi (vid samma flöde). Denna pump kännetecknas inte bara av dess komfortfunktioner, såsom den integrerade fotomkopplaren, två utlopp för samtidig användning av två anslutna enheter och ljudabsorberande gummifötter, men också av dess säkerhetsfunktioner, såsom standardförfilteret och det integrerade icke- returventil för pålitlig drift. Det inbyggda överhettningskyddet skyddar mot överhetting och ökar pumpens livslängd. Förbrukar ingen energi i stand-by-läge. Pumpen har automatisk start- /stopfunktion. Tack vare torrkörningsskyddet stängs pumpen av automatiskt när varningslampan lyser. För pålitlig drift ingår förfilter och backventil. Kärcher erbjuder även förlängd 5-års garanti.
Egenskaper och fördelar
Enkel att använda i hemmet och i trädgården
- Tillförlitlig försörjning av hemmet och konstant tryck för trädgårdsbevattning.
Säker och hållbar
- Med förfilter, backventil och torrkörningsskydd som standard.
Flerstegs pumptyp
- Extremt energieffektiv och mycket låg ljudnivå.
Automatisk start/stopp
- Pumpen startar och stoppar automatiskt allt efter behov.
Optimal sugfunktion
- Kvalitetspumpen suger utan ansträngning upp vatten från 8 meters djup, t.ex. från en cistern.
Funktionsdisplay
- Indikering av sug- eller tryckrelaterade fel.
Två vattenutgångar
- Kan användas för flera uppgifter samtidigt, t.ex. bevattning av gräsmattan med sprinkler och samtidig bevattning av trädgården med slang.
Flexibel T-kopplingsadapter
- Flexibel installation för optimal dragning av anslutna slangar.
Bekväm fotomkopplare
- Enkel att slå på och av – skonsam mot ryggen.
Ergonomiskt handtag
- Enkel att hantera och transportera.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1200
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 6000
|Leveranshöjd (m)
|60
|Tryck (bar)
|Max. 6
|Sughöjd (m)
|8
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Anslutningsgänga
|G1
|Strömkabel (m)
|1,85
|Spänning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|13,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Följande ingår
- Anslutningsadapter för G1 pumpar
Standardutrustning
- Optimal anslutningsstuts
- Bekväm fotomkopplare
- Automatiskt start-/stopfunktion
- Inkl. förfilter och backventil
- Torrgångsskydd
- Stort påfyllningsrör
- Ergonomiskt bärhandtag
- Sladdförvaring
- Funktionsdisplay
- Två vattenutgångar
- Roterande ljuddämpande gummifötter
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.
Tillbehör
BP 7 Home & Garden Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.