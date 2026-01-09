Oavsett om det är bevattning i trädgården eller för att leverera vatten till din tvättmaskin eller toalett: Den hållbara och underhållsfria kvalitetspumpen BP 7 Home & Garden är idealisk för användning med alternativa vattenkällor så som cisterner eller regnvattentunnor. BP 7 växlar självständigt tack vare den automatiska start / stoppfunktionen - och sedan av igen. 5-stegs enheten är underhållsfri, hållbar och av hög kvalitet vilket garanterar smidig och effektiv användning. I jämförelse med konventionella pumpar, sparar du upp till 30% energi (vid samma flöde). Denna pump kännetecknas inte bara av dess komfortfunktioner, såsom den integrerade fotomkopplaren, två utlopp för samtidig användning av två anslutna enheter och ljudabsorberande gummifötter, men också av dess säkerhetsfunktioner, såsom standardförfilteret och det integrerade icke- returventil för pålitlig drift. Det inbyggda överhettningskyddet skyddar mot överhetting och ökar pumpens livslängd. Förbrukar ingen energi i stand-by-läge. Pumpen har automatisk start- /stopfunktion. Tack vare torrkörningsskyddet stängs pumpen av automatiskt när varningslampan lyser. För pålitlig drift ingår förfilter och backventil. Kärcher erbjuder även förlängd 5-års garanti.