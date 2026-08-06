Den batteridrivna gräsklipparen LMO 36-46 med 46 cm klippbredd är både kraftfull och täcker stora ytor. Med den omkopplingsbara bakhjulsdriften Push Assist klarar den smidigt av sluttningarna i trädgården. Tack vare den stora klippbredden och den generösa uppsamlaren klarar du gräsklippningen snabbare och med färre avbrott. Gräskammarna fångar även upp och precisionsklipper gräset ända ut till kanten. Dess 2-i-1 klippsystem gör det möjligt att välja mellan att ta upp gräsklippet i uppsamlaren eller sprida ut det över gräsmattan som naturligt gödningsmedel med hjälp av mulcherpluggen. Klipphöjden kan regleras i fem olika nivåer på klippdäcket. Handtaget kan enkelt låsas och har justerbar lutning för att garantera upprätt arbetsställning. Den hopfällbara designen möjliggör dessutom platssparande förvaring. Bekvämt skumhandtag och säkerhetsbrytare på båda sidor gör den smidig att använda. Gräsklipparen har en fyllnadsindikator som talar om när uppsamlaren behöver tömmas samt en säkerhetsnyckel som fungerar som barnlås vilket förhindrar att gräsklipparen startas oavsiktligt. 1 st 36 V / 5.0 Ah batteri och laddare medföljer.