Batteridriven gräsklippare 36V-46cm. Set inkl. batteri och laddare.
Den kraftfulla batteridrivna gräsklipparen LMO 36-46 med extra bakhjulsdrift som aktiveras enkelt via handtaget - särskilt praktiskt i sluttningar. 46 cm klippbredd för större trädgårdar. 1 st 36 V / 5.0 Ah batteri och laddare medföljer.
Den batteridrivna gräsklipparen LMO 36-46 med 46 cm klippbredd är både kraftfull och täcker stora ytor. Med den omkopplingsbara bakhjulsdriften Push Assist klarar den smidigt av sluttningarna i trädgården. Tack vare den stora klippbredden och den generösa uppsamlaren klarar du gräsklippningen snabbare och med färre avbrott. Gräskammarna fångar även upp och precisionsklipper gräset ända ut till kanten. Dess 2-i-1 klippsystem gör det möjligt att välja mellan att ta upp gräsklippet i uppsamlaren eller sprida ut det över gräsmattan som naturligt gödningsmedel med hjälp av mulcherpluggen. Klipphöjden kan regleras i fem olika nivåer på klippdäcket. Handtaget kan enkelt låsas och har justerbar lutning för att garantera upprätt arbetsställning. Den hopfällbara designen möjliggör dessutom platssparande förvaring. Bekvämt skumhandtag och säkerhetsbrytare på båda sidor gör den smidig att använda. Gräsklipparen har en fyllnadsindikator som talar om när uppsamlaren behöver tömmas samt en säkerhetsnyckel som fungerar som barnlås vilket förhindrar att gräsklipparen startas oavsiktligt. 1 st 36 V / 5.0 Ah batteri och laddare medföljer.
Egenskaper och fördelar
Push Assist bakhjulsdriftYtterligare drivning av vänster bakhjul med en knapptryckning. Enkel klippning, även i sluttningar.
Klipper ända fram till kanten på gräsmattan.Gräskammarna fångar automatiskt upp gräset ända ut till kanten.
2-i-1-klippsystemDet klippta gräset samlas effektivt upp i gräsuppsamlingsbehållaren under klippningen. Mulchfunktion: Genom att använda mulchkitet sprids det klippta gräset som naturligt gödselmedel för gräsmattan. Slipad stålkniv för ett prydligt klippresultat utan ojämnt klippta grässtrån.
Enkel justering av klipphöjd
- Klipphöjden kan regleras centralt i fyra olika lägen.
Stor behållare för gräsuppsamling
- Dess stora volym gör att inte behöver tömmas lika ofta, så att du kan jobba utan avbrott.
- Textiluppsamlingsbehållaren kan fällas ihop och tar väldigt lite plats när den förvaras på gräsklipparen.
Nivåindikering
- Påfyllningsnivåindikatorn visar när gräsuppsamlingsbehållaren behöver tömmas.
Fällbart handtag
- Handtagets praktiska design möjliggör platssparande förvaring.
Ergonomiskt användningskoncept
- Snabbkopplingar för enkel låsning. Justerbar vinkel garanterar en upprätt arbetsställning.
- Skumhandtaget ger ett säkrare och bekvämare grepp. Brytare på båda sidor för smidig användning.
- Integrerat bärhandtag för enkel transport.
Borstlös motor
- För längre drifttid och förbättrad livslängd på produkten.
36 V Kärcher batteridriven
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långlivad och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det utbytbara batteriet kan användas i alla maskiner på Kärcher 36 V batteriplattform
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Skärbredd (cm)
|46
|Skärhöjd (mm)
|20 - 70
|Justering av klipphöjd
|5x
|Gräsuppsamlare volym (l)
|55
|Drivning
|Borstlös motor
|Hastighet (varv/min)
|2800
|Åkhastighet (km/h)
|3
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|5
|Effekt per batteriladdning ¹⁾ (m²)
|Max. 650 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 30 (5,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|98 / 138
|Uteffekt (A)
|2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|18,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Klipphöjd: Nivå 5
Följande ingår
- Variant: Batteri och snabbladdare inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 36 V/5,0 Ah Battery Power+-batteri (1 st.)
- Laddare: 36 V Battery Power-snabbladdare (1 st.)
- Kompostkit
- Gräsuppsamlare
Standardutrustning
- Blad
- Bakhjulsdrift
- Integrerat bärhandtag
- Nivåindikering
Videos
Användningsområden
- Gräsmatta
Tillbehör
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