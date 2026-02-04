LMO 2-18 (inkl. batteri och laddare)
Med borstlös motor och en klippbredd på 32 cm är den manövrerbara och batteridrivna gräsklipparen LMO 2-18 perfekt för små ytor. Redo att användas direkt med sitt batteri och snabbladdare.
Lätt och manövrerbar: Med en klippbredd på 32 cm är den batteridrivna gräsklipparen LMO 2-18 perfekt för mindre gräsmattor på upp till 250 kvadratmeter. Klipphöjden kan justeras i fem nivåer från 25 till 65 cm, och med den kraftfulla borstlösa motorn klipps gräset alltid till den perfekta längden. När kanter eller gränser ska klippas, kammar gräskammarna upp grässtråna, vilket gör att bladen klipper mer effektivt. Gräsklipporna samlas i den 30 liter stora gräsuppsamlingsbehållaren. Det höjdjusterbara styrhandtaget säkerställer en upprätt och bekväm hållning vid klippning, och den hopfällbara designen gör att den kan förvaras på ett platsbesparande sätt. Transporthandtaget kan användas för att bära den lätta batteridrivna gräsklipparen från A till B, till exempel upp och ner för trappor. Ett batteri och en snabbladdare ingår.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull borstlös motorHög prestanda och längre produktlivslängd.
Effektiv fyllning av gräsuppsamlartanken.Tack vare den optimerade luftflödesfunktionen fylls gräsuppsamlartanken upp till 95%. Detta innebär mindre driftstopp under arbetet.
NivåindikeringLuckan på gräsuppsamlartanken stängs när den är helt full och behöver tömmas.
Enkel justering av klipphöjd
- Med ett enkelt drag kan den önskade klipphöjden justeras till en av fem nivåer, från 25 till 60 mm.
Klipper ända fram till kanten på gräsmattan.
- Gräskammarna fångar automatiskt upp gräset ända ut till kanten.
Platssparande design
- Textiluppsamlingsbehållaren kan fällas ihop och tar väldigt lite plats när den förvaras på gräsklipparen.
- Det fällbara handtaget möjliggör platssparande förvaring.
Integrerat bärhandtag
- Integrerat bärhandtag för enkel transport.
Ergonomiskt användningskoncept
- Det främre handtaget kan anpassas efter individuell kroppsstorlek så att du alltid kan arbeta i upprätt ställning.
- Skumhandtaget ger ett säkrare och bekvämare grepp.
- Manöverenheten på styrhandtaget gör användningen enkel.
Säkerhetsnyckel
- Barnsäkerhet: Åtgärder har vidtagits för att förhindra att gräsklipparen startas oavsiktligt.
18 V Kärcher batteriplattform
- Real Time-teknik med LCD-batteridisplay visar återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärbredd (cm)
|32
|Skärhöjd (mm)
|25 - 60
|Gräsuppsamlare volym (l)
|30
|Drivning
|Borstlös motor
|Hastighet (varv/min)
|3500
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Prestanda per batteriladdning* (m²)
|Max. 250 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 28
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 5.0 Ah batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V laddare (1 st.)
- Gräsuppsamlare
Standardutrustning
- Blad
- Handtag med ställbar höjd
- Integrerat bärhandtag
- Nivåindikering
Videos
Användningsområden
- Gräsmatta
Tillbehör
