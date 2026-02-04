Lätt och manövrerbar: Med en klippbredd på 32 cm är den batteridrivna gräsklipparen LMO 2-18 perfekt för mindre gräsmattor på upp till 250 kvadratmeter. Klipphöjden kan justeras i fem nivåer från 25 till 65 cm, och med den kraftfulla borstlösa motorn klipps gräset alltid till den perfekta längden. När kanter eller gränser ska klippas, kammar gräskammarna upp grässtråna, vilket gör att bladen klipper mer effektivt. Gräsklipporna samlas i den 30 liter stora gräsuppsamlingsbehållaren. Det höjdjusterbara styrhandtaget säkerställer en upprätt och bekväm hållning vid klippning, och den hopfällbara designen gör att den kan förvaras på ett platsbesparande sätt. Transporthandtaget kan användas för att bära den lätta batteridrivna gräsklipparen från A till B, till exempel upp och ner för trappor. Ett batteri och en snabbladdare ingår.